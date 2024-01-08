https://ria.ru/20240108/khezbolla-1920157219.html

"Хезболла" подтвердила гибель одного из своих командиров

"Хезболла" подтвердила гибель одного из своих командиров - РИА Новости, 08.01.2024

"Хезболла" подтвердила гибель одного из своих командиров

Ливанское движение "Хезболлах" подтвердило гибель одного из своих военных командиров в ходе израильского авианалета на юге Ливана, говорится в заявлении... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T15:08

2024-01-08T15:08

2024-01-08T15:12

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хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 8 янв - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" подтвердило гибель одного из своих военных командиров в ходе израильского авианалета на юге Ливана, говорится в заявлении организации. Ранее СМИ сообщили о гибели одного из командиров элитного отряда движения "Хезболлах" "ар-Ридван" в ходе удара израильского беспилотника на юге Ливана. Сообщается, что во время удара мужчина находился в автомобиле. "С большей гордостью и честью исламское сопротивление оплакивает мученика, командира бойцов за веру Виссама Хасана Тавила, "Хаджа Джавада", из города Хирбет-Селм на юге Ливана, принявшего мученическую смерть", - сообщило движение в своем заявлении. В субботу СМИ сообщали о налетах израильских ВВС на окрестности ливанских городов Тир и Сайда. Во вторник национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арура и двух командиров военного крыла "Бригады аль-Кассама". Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html

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в мире, ливан, израиль, исмаил хания, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, бейрут