https://ria.ru/20240108/khezbolla-1920151830.html

СМИ: израильские военные убили высокопоставленного члена "Хезболлы"

СМИ: израильские военные убили высокопоставленного члена "Хезболлы" - РИА Новости, 08.01.2024

СМИ: израильские военные убили высокопоставленного члена "Хезболлы"

Высокопоставленный член одного из военных подразделений ливанского движения "Хезболлах" был убит в ходе израильского налета на юге Ливана, сообщает телеканал... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T14:17

2024-01-08T14:17

2024-01-08T14:36

в мире

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хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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ТУНИС, 8 янв - РИА Новости. Высокопоставленный член одного из военных подразделений ливанского движения "Хезболлах" был убит в ходе израильского налета на юге Ливана, сообщает телеканал Sky News Arabiya."Полевой командир "Хезболлах" Виссам аль-Тавиль был убит в ходе израильского налета в Хирбет-Саламе", - сообщает телеканал со ссылкой на своего корреспондента.По данным, на которые ссылается ТВ, погибший был одним из командиров входящего в "Хезболлах" элитного отряда "ар-Ридван".В субботу СМИ сообщали о налетах израильских ВВС на окрестности ливанских городов Тир и Сайда.Во вторник национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арура и двух командиров военного крыла "Бригады аль-Кассама".Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20240103/izrail-1919602514.html

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

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в мире, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль