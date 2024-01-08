СМИ: израильские военные убили высокопоставленного члена "Хезболлы"
Sky News Arabiya: ЦАХАЛ убил полевого командира "Хезболлы" при налете на Ливан
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном. Архивное фото
ТУНИС, 8 янв - РИА Новости. Высокопоставленный член одного из военных подразделений ливанского движения "Хезболлах" был убит в ходе израильского налета на юге Ливана, сообщает телеканал Sky News Arabiya.
"Полевой командир "Хезболлах" Виссам аль-Тавиль был убит в ходе израильского налета в Хирбет-Саламе", - сообщает телеканал со ссылкой на своего корреспондента.
По данным, на которые ссылается ТВ, погибший был одним из командиров входящего в "Хезболлах" элитного отряда "ар-Ридван".
В субботу СМИ сообщали о налетах израильских ВВС на окрестности ливанских городов Тир и Сайда.
Во вторник национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арура и двух командиров военного крыла "Бригады аль-Кассама".
Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.