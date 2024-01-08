https://ria.ru/20240108/izrail-1920157001.html

Атаку на Израиль 7 октября могут признать преступлением против человечности

Атаку на Израиль 7 октября могут признать преступлением против человечности - РИА Новости, 08.01.2024

Атаку на Израиль 7 октября могут признать преступлением против человечности

Нападения на израильских мирных жителей 7 октября и совершенное сексуальное и физическое насилие могут быть квалифицированы как преступления против... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T15:08

2024-01-08T15:08

2024-01-08T15:22

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ЖЕНЕВА, 8 янв - РИА Новости. Нападения на израильских мирных жителей 7 октября и совершенное сексуальное и физическое насилие могут быть квалифицированы как преступления против человечности, говорится в заявлении спецдокладчиков ООН, распространённом Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ). "Эти акты представляют собой грубые нарушения международного права, приравниваемые к военным преступлениям, которые, учитывая число жертв и широкомасштабную преднамеренность и планирование нападений, могут также квалифицироваться как преступления против человечности", - сказано в документе. Специальные докладчики ООН напоминают, что в результате этих запланированных нападений в 22 израильских деревнях было убито 1,2 тысячи человек, в основном мирных жителей. "Нет никаких обстоятельств, оправдывающих их совершение. Признание и документирование причиненного вреда и стремление к справедливости являются жизненно важными шагами на пути к миру", - добавляется в заявлении. По предварительным данным ООН, люди были заживо сожжены в своих домах или убежищах, некоторые были обезглавлены или изуродованы, а на многих трупах были обнаружены следы физического насилия. "Утверждения о сексуальных пытках включают изнасилования и групповые изнасилования, насильственные действия сексуального характера, нанесение увечий и огнестрельные ранения в области гениталий. Тела женщин были найдены в одежде, задранной до талии, со снятыми, порванными или испачканными кровью трусами", - подчеркивают в организации. В заявлении уточняется, что эксперты ООН уже направили письмо с просьбой расследовать это насилие представителям Палестины в организации и руководству ХАМАС, копия которого была также отправлена израильским властям. Этот документ был подписан специальным докладчиком ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Элис Джилл Эдвардс и специальным докладчиком ООН по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях Моррисом Тидболл-Бинзом. На заседании Совбеза ООН, состоявшемся после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, генсек ООН Антониу Гутерреш осудил эти события. При этом он заявил, что "нападения ХАМАС произошли не в вакууме", поскольку палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации". Гутерреш отметил, что глубоко обеспокоен явными нарушениями гуманитарного права в секторе Газа. Постпред Израиля в ответ на это обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и пообещал провести оценку своих отношений с организацией.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным Минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240108/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, палестина, хамас, сектор газа, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году