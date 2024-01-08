https://ria.ru/20240108/indiya-1920163346.html

Эксперты клуба "Валдай" и фонда Вивекананды обсудили связи Индии и России

Эксперты клуба "Валдай" и фонда Вивекананды обсудили связи Индии и России - РИА Новости, 08.01.2024

Эксперты клуба "Валдай" и фонда Вивекананды обсудили связи Индии и России

Эксперты клуба "Валдай" и фонда Вивекананды в ходе первой конференции в Нью-Дели обсудили двусторонние российско-индийские отношения в их взаимосвязи с... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T16:03

2024-01-08T16:03

2024-01-08T16:03

в мире

индия

россия

нью-дели

денис алипов

оон

брикс

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149247/69/1492476938_0:210:4263:2608_1920x0_80_0_0_c3a5475213019cc7c60af94c3d3f5c2c.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 янв – РИА Новости. Эксперты клуба "Валдай" и фонда Вивекананды в ходе первой конференции в Нью-Дели обсудили двусторонние российско-индийские отношения в их взаимосвязи с различными глобальными процессами, сообщил посол России в Индии Денис Алипов. Рабочая программа российско-индийской конференции была рассчитана на один день и включала в себя открытую дискуссию, встречу с представителями консультативного совета по вопросам национальной безопасности и две тематические сессии по темам тенденций трансформации мирового порядка и двусторонних отношений России и Индии. "Разговор состоялся очень интересный, мы обсудили двусторонние российско-индийские отношения в их взаимосвязи с различными глобальными процессами. Обсуждалась тема Украины, становление многополярного мира, взаимодействие в таких форматах как БРИКС, ШОС, площадка ООН. Обсуждались различные стратегические вопросы, которые представляют интерес и для России и Индии, отношения между Индией и Китаем, Россией и Китаем, трехсторонние форматы. Самая широкая повестка дня и очень заинтересованный диалог", - отметил посол по итогам встречи экспертов фонда. Как отметил директор направления евразийских исследований в фонде Observer Research Foundation Нандан Унникришнан, "мероприятие было очень востребовано, было очень много вопросов, которые нуждаются в обсуждении". "Обсуждались различные темы, которые сейчас очень актуальны, это тема оплаты российской нефти, вопрос о рупиях, которые застряли в Индии. Были также затронуты темы, которые смотрят в будущее, о возможности сотрудничества в военно-технической сфере, а также в энергетике, ядерной сфере и так далее. Экспертное сообщество дало свое мнение, прислушаются ли политики к этому мнению, это уже вторичный вопрос, но, по-моему, некоторые предложения, которые звучали на этой сессии – очень дельные предложения, их нужно обсудить", - добавил он. Почетный научный сотрудник международного фонда Вивекананды, постпред Индии в ООН в 2013-2015 годах Асоке Мукерджи назвал прошедшую встречу очень важной. "Я думаю, что эта встреча фонда с клубом "Валдай" стала очень важной встречей в начале нового года. Мы с нетерпением ждем нового импульса в наших отношениях. И область, которую, я думаю, мы будем развивать, - это инициатива, которую мы предприняли непосредственно перед пандемией COVID, которая заключалась в расширении отношений между людьми. У нас есть инициатива "Ганга Волга", и, я думаю, это позволит нам углубить российско-индийские отношения, привлекая к ним разных людей, которые являются профессионалами, работниками культуры, учеными, что очень важно, потому что отношения в сфере обороны, бизнеса продолжаются, нам нужно инвестировать в разум и сердце отношений", - отметил он. Международный фонд Вивекананды – аналитический центр в Нью-Дели, созданный совместными усилиями ведущих индийских экспертов по вопросам безопасности, дипломатов и филантропов. Его цель состоит в выработке инновационных подходов к вопросам безопасности и благосостояния Индии, которые позволят ей играть достойную роль в мировых делах.

https://ria.ru/20240108/indiya-1920157986.html

индия

россия

нью-дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, россия, нью-дели, денис алипов, оон, брикс, шос