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СМИ: Блинкен обсудит с лидерами арабских стран и Турции управление Газой - РИА Новости, 08.01.2024
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15:19 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/gaza-1920158681.html
СМИ: Блинкен обсудит с лидерами арабских стран и Турции управление Газой
СМИ: Блинкен обсудит с лидерами арабских стран и Турции управление Газой - РИА Новости, 08.01.2024
СМИ: Блинкен обсудит с лидерами арабских стран и Турции управление Газой
Глава госдепа США Энтони Блинкен обсуждает с лидерами арабских стран и Турции то, как сектор Газа будет управляться после завершения военной операции Израиля в... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T15:19
2024-01-08T15:19
в мире
израиль
турция
россия
энтони блинкен
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
хамас
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава госдепа США Энтони Блинкен обсуждает с лидерами арабских стран и Турции то, как сектор Газа будет управляться после завершения военной операции Израиля в анклаве, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников. "Госсекретарь Энтони Блинкен обсуждает с лидерами арабских стран и Турции то, как сектор Газа будет управляться после того, как война там закончится", - пишет газета. Согласно газете, расчет состоит в том, чтобы во вторник 9 января Блинкен мог представить какие-то предполагающие участие региональных игроков идеи о будущем управлении сектором Газа израильским чиновникам, включая премьера Биньямина Нетаньяху, перед встречей с главой палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом в среду. Согласно американским чиновникам, на которых ссылается издание, Саудовская Аравия и другие арабские страны могут оказать поддержку восстановлению сектора Газа, однако, вероятно, не согласятся на такой шаг, если анклав будет оккупирован Израилем. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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в мире, израиль, турция, россия, энтони блинкен, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Россия, Энтони Блинкен, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Блинкен обсудит с лидерами арабских стран и Турции управление Газой

WSJ: Блинкен обсуждает с лидерами арабских стран и Турции управление Газой

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава госдепа США Энтони Блинкен обсуждает с лидерами арабских стран и Турции то, как сектор Газа будет управляться после завершения военной операции Израиля в анклаве, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
«
"Госсекретарь Энтони Блинкен обсуждает с лидерами арабских стран и Турции то, как сектор Газа будет управляться после того, как война там закончится", - пишет газета.
Согласно газете, расчет состоит в том, чтобы во вторник 9 января Блинкен мог представить какие-то предполагающие участие региональных игроков идеи о будущем управлении сектором Газа израильским чиновникам, включая премьера Биньямина Нетаньяху, перед встречей с главой палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом в среду.
Согласно американским чиновникам, на которых ссылается издание, Саудовская Аравия и другие арабские страны могут оказать поддержку восстановлению сектора Газа, однако, вероятно, не согласятся на такой шаг, если анклав будет оккупирован Израилем.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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Вчера, 15:08
 
В миреИзраильТурцияРоссияЭнтони БлинкенБиньямин НетаньяхуМахмуд АббасХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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