https://ria.ru/20240108/frantsiya-1920190842.html
Во Франции таксисты устроили акцию против ограничений во время ОИ-2024
Во Франции таксисты устроили акцию против ограничений во время ОИ-2024 - РИА Новости, 08.01.2024
Во Франции таксисты устроили акцию против ограничений во время ОИ-2024
Водители такси типа "убер" во Франции вновь устроили акцию протеста, требуя ограничить число рабочих мест в отрасли и разрешить проезд в пешеходные зоны во... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T20:11
2024-01-08T20:11
2024-01-08T20:13
в мире
париж
франция
иль-де-франс
анн идальго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:169:3071:1896_1920x0_80_0_0_c2dcb0303ef326cfba8ae42d2ccfbf31.jpg
ПАРИЖ, 8 янв – РИА Новости. Водители такси типа "убер" во Франции вновь устроили акцию протеста, требуя ограничить число рабочих мест в отрасли и разрешить проезд в пешеходные зоны во время летних Олимпийских игр, сообщают французские СМИ. Акции прошли в столичном регионе Иль-де-Франс, Париже, Марселе и Нанте. На автомагистралях на подъезде к Парижу с северной и южной стороны в понедельник образовались пробки из машин, участвующих в акции протеста. Две колонны машин заняли шоссе в направлении города от аэропортов Орли и Шарль-де-Голль. За 200 дней до начала Олимпиады они требуют, чтобы им разрешили проезд в зоны для пешеходов, которые будут созданы на время проведения спортивных соревнований. На данный момент лишь городские такси, оборудованные счётчиком, и авторизованный транспорт допущены до работы в этих зонах. В Марселе порядка сотни транспортных средств блокировали несколько подъездов к городу, также прибегнув к операции "улитка" - передвигаясь на крайне низких скоростях. Водители требуют, чтобы правительство ограничило число рабочих мест в отрасли, к которой в 2024 году должны присоединиться ещё 4,5 тысячи сотрудников. По их словам, предложение превосходит спрос, что в дальнейшем приведёт к снижению цен на их услуги. Они также требуют закрепить сотрудников службы такси за определённым регионами в преддверии Олимпийских игр 2024 года, чтобы создать условия для справедливой конкуренции. Акция прошла по призыву Национального профсоюза водителей такси (INV). В декабре таксисты также устроили ряд протестных акций во Франции из-за запрета на проезд по выделенной линии в период Олимпийских игр 2024 года. Профсоюзы жаловались, что водителей такси типа "убер", где стоимость поездки известна заранее, "исключили" из работы в период Олимпиады. Они опасаются, что ограничение на использование выделенных линий продолжит действовать и после окончания Игр. Ранее министр транспорта Клеман Бон сообщал, что передвижение в парижском регионе во время игр будет крайне затруднено. Мэр Парижа Анн Идальго заявляла, что "общественный транспорт не будет готов" к проведению спортивного мероприятия, указав на недостаточное количество поездов. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.
https://ria.ru/20240108/berlin-1920159895.html
https://ria.ru/20240108/protest-1920184673.html
https://ria.ru/20240107/parizh-1920006725.html
https://ria.ru/20231222/zakon-1917579354.html
париж
франция
иль-де-франс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae29d981833775e80cd365524d604827.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция, иль-де-франс, анн идальго
В мире, Париж, Франция, Иль-де-Франс, Анн Идальго
Во Франции таксисты устроили акцию против ограничений во время ОИ-2024
Во Франции таксисты заблокировали шоссе из-за ограничений в ходе ОИ-2024
ПАРИЖ, 8 янв – РИА Новости. Водители такси типа "убер" во Франции вновь устроили акцию протеста, требуя ограничить число рабочих мест в отрасли и разрешить проезд в пешеходные зоны во время летних Олимпийских игр, сообщают французские СМИ.
Акции прошли в столичном регионе Иль-де-Франс
, Париже
, Марселе и Нанте
.
В Берлине фермеры устроили массовые протесты
На автомагистралях на подъезде к Парижу с северной и южной стороны в понедельник образовались пробки из машин, участвующих в акции протеста. Две колонны машин заняли шоссе в направлении города от аэропортов Орли и Шарль-де-Голль. За 200 дней до начала Олимпиады они требуют, чтобы им разрешили проезд в зоны для пешеходов, которые будут созданы на время проведения спортивных соревнований. На данный момент лишь городские такси, оборудованные счётчиком, и авторизованный транспорт допущены до работы в этих зонах.
В Марселе порядка сотни транспортных средств блокировали несколько подъездов к городу, также прибегнув к операции "улитка" - передвигаясь на крайне низких скоростях.
Водители требуют, чтобы правительство ограничило число рабочих мест в отрасли, к которой в 2024 году должны присоединиться ещё 4,5 тысячи сотрудников. По их словам, предложение превосходит спрос, что в дальнейшем приведёт к снижению цен на их услуги.
Протестующие в поддержку Палестины перекрыли несколько мостов в Нью-Йорке
Они также требуют закрепить сотрудников службы такси за определённым регионами в преддверии Олимпийских игр 2024 года, чтобы создать условия для справедливой конкуренции.
Акция прошла по призыву Национального профсоюза водителей такси (INV).
В декабре таксисты также устроили ряд протестных акций во Франции из-за запрета на проезд по выделенной линии в период Олимпийских игр 2024 года.
СМИ: на митинг в Париже в поддержку Палестины вышли полторы тысячи человек
Профсоюзы жаловались, что водителей такси типа "убер", где стоимость поездки известна заранее, "исключили" из работы в период Олимпиады. Они опасаются, что ограничение на использование выделенных линий продолжит действовать и после окончания Игр.
Ранее министр транспорта Клеман Бон сообщал, что передвижение в парижском регионе во время игр будет крайне затруднено. Мэр Парижа Анн Идальго
заявляла, что "общественный транспорт не будет готов" к проведению спортивного мероприятия, указав на недостаточное количество поездов.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.
В Париже сотни человек вышли на протест против закона о миграции