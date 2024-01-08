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Во Франции таксисты устроили акцию против ограничений во время ОИ-2024 - РИА Новости, 08.01.2024
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20:11 08.01.2024 (обновлено: 20:13 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/frantsiya-1920190842.html
Во Франции таксисты устроили акцию против ограничений во время ОИ-2024
Во Франции таксисты устроили акцию против ограничений во время ОИ-2024 - РИА Новости, 08.01.2024
Во Франции таксисты устроили акцию против ограничений во время ОИ-2024
Водители такси типа "убер" во Франции вновь устроили акцию протеста, требуя ограничить число рабочих мест в отрасли и разрешить проезд в пешеходные зоны во... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T20:11
2024-01-08T20:13
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ПАРИЖ, 8 янв – РИА Новости. Водители такси типа "убер" во Франции вновь устроили акцию протеста, требуя ограничить число рабочих мест в отрасли и разрешить проезд в пешеходные зоны во время летних Олимпийских игр, сообщают французские СМИ. Акции прошли в столичном регионе Иль-де-Франс, Париже, Марселе и Нанте. На автомагистралях на подъезде к Парижу с северной и южной стороны в понедельник образовались пробки из машин, участвующих в акции протеста. Две колонны машин заняли шоссе в направлении города от аэропортов Орли и Шарль-де-Голль. За 200 дней до начала Олимпиады они требуют, чтобы им разрешили проезд в зоны для пешеходов, которые будут созданы на время проведения спортивных соревнований. На данный момент лишь городские такси, оборудованные счётчиком, и авторизованный транспорт допущены до работы в этих зонах. В Марселе порядка сотни транспортных средств блокировали несколько подъездов к городу, также прибегнув к операции "улитка" - передвигаясь на крайне низких скоростях. Водители требуют, чтобы правительство ограничило число рабочих мест в отрасли, к которой в 2024 году должны присоединиться ещё 4,5 тысячи сотрудников. По их словам, предложение превосходит спрос, что в дальнейшем приведёт к снижению цен на их услуги. Они также требуют закрепить сотрудников службы такси за определённым регионами в преддверии Олимпийских игр 2024 года, чтобы создать условия для справедливой конкуренции. Акция прошла по призыву Национального профсоюза водителей такси (INV). В декабре таксисты также устроили ряд протестных акций во Франции из-за запрета на проезд по выделенной линии в период Олимпийских игр 2024 года. Профсоюзы жаловались, что водителей такси типа "убер", где стоимость поездки известна заранее, "исключили" из работы в период Олимпиады. Они опасаются, что ограничение на использование выделенных линий продолжит действовать и после окончания Игр. Ранее министр транспорта Клеман Бон сообщал, что передвижение в парижском регионе во время игр будет крайне затруднено. Мэр Парижа Анн Идальго заявляла, что "общественный транспорт не будет готов" к проведению спортивного мероприятия, указав на недостаточное количество поездов. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.
https://ria.ru/20240108/berlin-1920159895.html
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в мире, париж, франция, иль-де-франс, анн идальго
В мире, Париж, Франция, Иль-де-Франс, Анн Идальго
Во Франции таксисты устроили акцию против ограничений во время ОИ-2024

Во Франции таксисты заблокировали шоссе из-за ограничений в ходе ОИ-2024

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 янв – РИА Новости. Водители такси типа "убер" во Франции вновь устроили акцию протеста, требуя ограничить число рабочих мест в отрасли и разрешить проезд в пешеходные зоны во время летних Олимпийских игр, сообщают французские СМИ.
Акции прошли в столичном регионе Иль-де-Франс, Париже, Марселе и Нанте.
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Вчера, 15:29
На автомагистралях на подъезде к Парижу с северной и южной стороны в понедельник образовались пробки из машин, участвующих в акции протеста. Две колонны машин заняли шоссе в направлении города от аэропортов Орли и Шарль-де-Голль. За 200 дней до начала Олимпиады они требуют, чтобы им разрешили проезд в зоны для пешеходов, которые будут созданы на время проведения спортивных соревнований. На данный момент лишь городские такси, оборудованные счётчиком, и авторизованный транспорт допущены до работы в этих зонах.
В Марселе порядка сотни транспортных средств блокировали несколько подъездов к городу, также прибегнув к операции "улитка" - передвигаясь на крайне низких скоростях.
Водители требуют, чтобы правительство ограничило число рабочих мест в отрасли, к которой в 2024 году должны присоединиться ещё 4,5 тысячи сотрудников. По их словам, предложение превосходит спрос, что в дальнейшем приведёт к снижению цен на их услуги.
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Вчера, 19:07
Они также требуют закрепить сотрудников службы такси за определённым регионами в преддверии Олимпийских игр 2024 года, чтобы создать условия для справедливой конкуренции.
Акция прошла по призыву Национального профсоюза водителей такси (INV).
В декабре таксисты также устроили ряд протестных акций во Франции из-за запрета на проезд по выделенной линии в период Олимпийских игр 2024 года.
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7 января, 03:34
Профсоюзы жаловались, что водителей такси типа "убер", где стоимость поездки известна заранее, "исключили" из работы в период Олимпиады. Они опасаются, что ограничение на использование выделенных линий продолжит действовать и после окончания Игр.
Ранее министр транспорта Клеман Бон сообщал, что передвижение в парижском регионе во время игр будет крайне затруднено. Мэр Парижа Анн Идальго заявляла, что "общественный транспорт не будет готов" к проведению спортивного мероприятия, указав на недостаточное количество поездов.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.
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