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Глава Минфина Франции заявил, что самые сложные времена еще впереди - РИА Новости, 08.01.2024
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15:50 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/frantsiya-1920162049.html
Глава Минфина Франции заявил, что самые сложные времена еще впереди
Глава Минфина Франции заявил, что самые сложные времена еще впереди - РИА Новости, 08.01.2024
Глава Минфина Франции заявил, что самые сложные времена еще впереди
Глава минфина Франции Брюно Ле Мэр высказал мнение, что восстановление государственной финансовой системы потребует жестких мер экономии, отметив, что самые... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T15:50
2024-01-08T15:50
в мире
франция
брюно ле мэр
элизабет борн
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ПАРИЖ, 8 янв ‐ РИА Новости. Глава минфина Франции Брюно Ле Мэр высказал мнение, что восстановление государственной финансовой системы потребует жестких мер экономии, отметив, что самые сложные с экономической точки зрения времена для французов еще впереди. "Хочу напомнить, что мы должны сэкономить минимум 12 миллиардов евро в 2025 году. Надо называть вещи своими именами: в плане государственных финансов самое сложное нас еще ждет", - заявил Ле Мэр в ежегодном обращении к экономическим субъектам, которое транслировалось в официальном аккаунте министерства экономики и финансов в соцсети X. Бюджет на 2024 год, который премьер-министр Франции Элизабет Борн провела без голосования в парламенте, оппозиция раскритиковала за меры жесткой экономии. Согласно минфину, это необходимо для сокращения колоссального внешнего долга страны, превысившего 3 триллиона евро, и дефицита бюджета в 4,4%. "Решения, которые мы приняли и которые нам предстоит принять, очень трудные, но мы не отступим. После прекращения тарифных субсидий из-за взлета цен на энергетику мы выступим с новыми предложениями в ближайшие недели, в особенности, в том, что касается пересмотра госрасходов", - сказал министр. Ранее Ле Мэр сообщал, что минфин в следующем году планирует достичь экономии в 16 миллиардов евро. Это в большей степени будет достигнуто за счет отмены субсидий на газ и электричество для населения, действовавших в 2023 году. Министр также подтвердил намерение властей в ускоренном режиме добиваться снижения госдолга. Согласно "программе стабильности" минфина планируется сократить бюджетный дефицит до 2,7% к 2027 году и госдолг до 108,3% к 2027 году. По данным Национального института статистики Франции Insee, по итогам третьего триместра 2023 года государственный долг Франции увеличился до 3,082 миллиарда евро.
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в мире, франция, брюно ле мэр, элизабет борн
В мире, Франция, Брюно Ле Мэр, Элизабет Борн
Глава Минфина Франции заявил, что самые сложные времена еще впереди

Ле Мэр: требуются жесткие меры, самые сложные времена для французов еще впереди

© AP Photo / Michel EulerМост Пон-Нёф в Париже, Франция
Мост Пон-Нёф в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Michel Euler
Мост Пон-Нёф в Париже, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 янв ‐ РИА Новости. Глава минфина Франции Брюно Ле Мэр высказал мнение, что восстановление государственной финансовой системы потребует жестких мер экономии, отметив, что самые сложные с экономической точки зрения времена для французов еще впереди.
«
"Хочу напомнить, что мы должны сэкономить минимум 12 миллиардов евро в 2025 году. Надо называть вещи своими именами: в плане государственных финансов самое сложное нас еще ждет", - заявил Ле Мэр в ежегодном обращении к экономическим субъектам, которое транслировалось в официальном аккаунте министерства экономики и финансов в соцсети X.
Бюджет на 2024 год, который премьер-министр Франции Элизабет Борн провела без голосования в парламенте, оппозиция раскритиковала за меры жесткой экономии. Согласно минфину, это необходимо для сокращения колоссального внешнего долга страны, превысившего 3 триллиона евро, и дефицита бюджета в 4,4%.
"Решения, которые мы приняли и которые нам предстоит принять, очень трудные, но мы не отступим. После прекращения тарифных субсидий из-за взлета цен на энергетику мы выступим с новыми предложениями в ближайшие недели, в особенности, в том, что касается пересмотра госрасходов", - сказал министр.
Ранее Ле Мэр сообщал, что минфин в следующем году планирует достичь экономии в 16 миллиардов евро. Это в большей степени будет достигнуто за счет отмены субсидий на газ и электричество для населения, действовавших в 2023 году. Министр также подтвердил намерение властей в ускоренном режиме добиваться снижения госдолга.
Согласно "программе стабильности" минфина планируется сократить бюджетный дефицит до 2,7% к 2027 году и госдолг до 108,3% к 2027 году. По данным Национального института статистики Франции Insee, по итогам третьего триместра 2023 года государственный долг Франции увеличился до 3,082 миллиарда евро.
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