https://ria.ru/20240108/flagi-1920145103.html

Власти района Лондона обвинили в преступлениях из-за флагов Палестины

Власти района Лондона обвинили в преступлениях из-за флагов Палестины - РИА Новости, 08.01.2024

Власти района Лондона обвинили в преступлениях из-за флагов Палестины

Группа юристов обвинила власти одного из районов на востоке Лондона - Тауэр-Хамлетс - в совершении преступлений из-за того, что они не сняли палестинские флаги, РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T13:36

2024-01-08T13:36

2024-01-08T13:45

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великобритания

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Группа юристов обвинила власти одного из районов на востоке Лондона - Тауэр-Хамлетс - в совершении преступлений из-за того, что они не сняли палестинские флаги, которые жители развесили на территории района, сообщает газета Telegraph. "(Муниципальный – ред.) Совет не предпринял разумные шаги для обеспечения снятия флагов, постеров и стикеров на своей территории и таким образом совершил и совершает уголовные преступления", - приводит газета отрывок из письма адвокатов, направленного в лондонскую полицию. Газета отмечает, что Тауэр-Хамлетс – район с одной из самых больших долей мусульманского населения среди муниципальных единиц Великобритании. Как указывает газета, на фонарях района за последнее время было развешано огромное количество палестинских флагов. Газета приводит реакцию представителя муниципального совета района Тауэр-Хамлетс: насколько ему известно, отсутствие мер со стороны властей на развешивание палестинских флагов не является преступлением.

https://ria.ru/20240108/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лондон, палестина, великобритания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году