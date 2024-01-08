https://ria.ru/20240108/flagi-1920145103.html
Власти района Лондона обвинили в преступлениях из-за флагов Палестины
Власти района Лондона обвинили в преступлениях из-за флагов Палестины - РИА Новости, 08.01.2024
Власти района Лондона обвинили в преступлениях из-за флагов Палестины
Группа юристов обвинила власти одного из районов на востоке Лондона - Тауэр-Хамлетс - в совершении преступлений из-за того, что они не сняли палестинские флаги, РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T13:36
2024-01-08T13:36
2024-01-08T13:45
в мире
лондон
палестина
великобритания
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920149075_0:83:1571:967_1920x0_80_0_0_d763ed5e9577af3ff9191994ee149a04.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Группа юристов обвинила власти одного из районов на востоке Лондона - Тауэр-Хамлетс - в совершении преступлений из-за того, что они не сняли палестинские флаги, которые жители развесили на территории района, сообщает газета Telegraph. "(Муниципальный – ред.) Совет не предпринял разумные шаги для обеспечения снятия флагов, постеров и стикеров на своей территории и таким образом совершил и совершает уголовные преступления", - приводит газета отрывок из письма адвокатов, направленного в лондонскую полицию. Газета отмечает, что Тауэр-Хамлетс – район с одной из самых больших долей мусульманского населения среди муниципальных единиц Великобритании. Как указывает газета, на фонарях района за последнее время было развешано огромное количество палестинских флагов. Газета приводит реакцию представителя муниципального совета района Тауэр-Хамлетс: насколько ему известно, отсутствие мер со стороны властей на развешивание палестинских флагов не является преступлением.
https://ria.ru/20240108/konflikt-1915630213.html
лондон
палестина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920149075_88:0:1485:1048_1920x0_80_0_0_9cd61e0f89fade5d0048aaec3ca846a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, палестина, великобритания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Лондон, Палестина, Великобритания, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Власти района Лондона обвинили в преступлениях из-за флагов Палестины
Telegraph: юристы обвинили власти Тауэр-Хамлетса из-за неснятых флагов Палестины