Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Финляндии нужны основания, чтобы держать границу с Россией закрытой - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 08.01.2024 (обновлено: 00:25 09.01.2024)
https://ria.ru/20240108/finlyandiya-1920203743.html
СМИ: Финляндии нужны основания, чтобы держать границу с Россией закрытой
СМИ: Финляндии нужны основания, чтобы держать границу с Россией закрытой - РИА Новости, 09.01.2024
СМИ: Финляндии нужны основания, чтобы держать границу с Россией закрытой
Правительство Финляндии намерены и дальше держать границу с РФ закрытой, но для этого нужны юридические основания, для которых могут быть использованы... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-08T22:43
2024-01-09T00:25
в мире
россия
финляндия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912943620_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ffbac5ef0e6ab62ea9ad0a3238449f65.jpg
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Правительство Финляндии намерены и дальше держать границу с РФ закрытой, но для этого нужны юридические основания, для которых могут быть использованы разведданные, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в кабмине. Решение финских властей о закрытии границы с Россией, которое вступило в силу 14 декабря, истекает 15 января. "По словам нескольких источников Helsingin Sanomat, позиция правительства не изменилась: оно намерено держать границу закрытой до тех пор, пока продолжается российская гибридная операция, при условии, что для этого решения есть законные основания", - сказано в материале. По информации газеты, правительство может сослаться на разведывательные данные о том, что Россия якобы позволит большому количеству просителей убежища пересечь границу с Финляндией, если пункты пропуска вновь откроются. Предварительных решений касательно закрытия границы пока нет, уточняет издание. Финляндия с 9 ноября начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Сначала был запрещен въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных пропускных пунктах. К 24 ноября остался всего один работающий пограничный пункт – самый северный КПП Райя-Йоосепи, а 30 ноября были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Срок закрытия был определен до 13 декабря, 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пунктах: Ваалимаа (Торфяновка) и Ниирала (Вяртсиля). Однако в тот же день правительство пересмотрело решение и постановило вновь закрыть КПП с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря. Финляндия 15 декабря полностью закрыла границу с Россией до 14 января. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20231122/granitsy-1911044294.html
https://ria.ru/20231220/skandal-1916938272.html
https://ria.ru/20231222/zayavlenie-1917427507.html
https://ria.ru/20231215/rossiya-1915920824.html
россия
финляндия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912943620_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_c566e74186a0d92ffce01724bc709bc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, москва
В мире, Россия, Финляндия, Москва
СМИ: Финляндии нужны основания, чтобы держать границу с Россией закрытой

HS: Финляндия хочет держать границу с РФ закрытой, но нужны основания

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Правительство Финляндии намерены и дальше держать границу с РФ закрытой, но для этого нужны юридические основания, для которых могут быть использованы разведданные, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в кабмине.
Решение финских властей о закрытии границы с Россией, которое вступило в силу 14 декабря, истекает 15 января.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Эксперт связал закрытие границы Финляндии с Россией с военными планами США
22 ноября 2023, 13:54
"По словам нескольких источников Helsingin Sanomat, позиция правительства не изменилась: оно намерено держать границу закрытой до тех пор, пока продолжается российская гибридная операция, при условии, что для этого решения есть законные основания", - сказано в материале.
По информации газеты, правительство может сослаться на разведывательные данные о том, что Россия якобы позволит большому количеству просителей убежища пересечь границу с Финляндией, если пункты пропуска вновь откроются.
Предварительных решений касательно закрытия границы пока нет, уточняет издание.
Скриншот видео, опубликованного на YouTube-канале НАТО
"Уже начали". Поступок НАТО в Финляндии спровоцировал скандал
20 декабря 2023, 13:33
Финляндия с 9 ноября начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Сначала был запрещен въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных пропускных пунктах. К 24 ноября остался всего один работающий пограничный пункт – самый северный КПП Райя-Йоосепи, а 30 ноября были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией.
Срок закрытия был определен до 13 декабря, 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пунктах: Ваалимаа (Торфяновка) и Ниирала (Вяртсиля). Однако в тот же день правительство пересмотрело решение и постановило вновь закрыть КПП с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В Финляндии сделали шокирующее заявление о России
22 декабря 2023, 11:51
Финляндия 15 декабря полностью закрыла границу с Россией до 14 января. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Флаги Евросоюза и блока НАТО в здании Европейского парламента в Брюссселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
НАТО нашла железный аргумент для предательства союзников
15 декабря 2023, 08:00
 
В миреРоссияФинляндияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала