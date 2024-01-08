https://ria.ru/20240108/finlyandiya-1920203743.html
СМИ: Финляндии нужны основания, чтобы держать границу с Россией закрытой
СМИ: Финляндии нужны основания, чтобы держать границу с Россией закрытой - РИА Новости, 09.01.2024
СМИ: Финляндии нужны основания, чтобы держать границу с Россией закрытой
Правительство Финляндии намерены и дальше держать границу с РФ закрытой, но для этого нужны юридические основания, для которых могут быть использованы... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-08T22:43
2024-01-08T22:43
2024-01-09T00:25
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Правительство Финляндии намерены и дальше держать границу с РФ закрытой, но для этого нужны юридические основания, для которых могут быть использованы разведданные, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в кабмине. Решение финских властей о закрытии границы с Россией, которое вступило в силу 14 декабря, истекает 15 января. "По словам нескольких источников Helsingin Sanomat, позиция правительства не изменилась: оно намерено держать границу закрытой до тех пор, пока продолжается российская гибридная операция, при условии, что для этого решения есть законные основания", - сказано в материале. По информации газеты, правительство может сослаться на разведывательные данные о том, что Россия якобы позволит большому количеству просителей убежища пересечь границу с Финляндией, если пункты пропуска вновь откроются. Предварительных решений касательно закрытия границы пока нет, уточняет издание. Финляндия с 9 ноября начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Сначала был запрещен въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных пропускных пунктах. К 24 ноября остался всего один работающий пограничный пункт – самый северный КПП Райя-Йоосепи, а 30 ноября были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Срок закрытия был определен до 13 декабря, 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пунктах: Ваалимаа (Торфяновка) и Ниирала (Вяртсиля). Однако в тот же день правительство пересмотрело решение и постановило вновь закрыть КПП с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря. Финляндия 15 декабря полностью закрыла границу с Россией до 14 января. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20231122/granitsy-1911044294.html
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в мире, россия, финляндия, москва
В мире, Россия, Финляндия, Москва
СМИ: Финляндии нужны основания, чтобы держать границу с Россией закрытой
HS: Финляндия хочет держать границу с РФ закрытой, но нужны основания
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости.
Правительство Финляндии намерены и дальше держать границу с РФ закрытой, но для этого нужны юридические основания, для которых могут быть использованы разведданные, сообщает газета
Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в кабмине.
Решение финских властей о закрытии границы с Россией, которое вступило в силу 14 декабря, истекает 15 января.
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"По словам нескольких источников Helsingin Sanomat, позиция правительства не изменилась: оно намерено держать границу закрытой до тех пор, пока продолжается российская гибридная операция, при условии, что для этого решения есть законные основания", - сказано в материале.
По информации газеты, правительство может сослаться на разведывательные данные о том, что Россия якобы позволит большому количеству просителей убежища пересечь границу с Финляндией, если пункты пропуска вновь откроются.
Предварительных решений касательно закрытия границы пока нет, уточняет издание.
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Финляндия с 9 ноября начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Сначала был запрещен въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных пропускных пунктах. К 24 ноября остался всего один работающий пограничный пункт – самый северный КПП Райя-Йоосепи, а 30 ноября были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией.
Срок закрытия был определен до 13 декабря, 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пунктах: Ваалимаа (Торфяновка) и Ниирала (Вяртсиля). Однако в тот же день правительство пересмотрело решение и постановило вновь закрыть КПП с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря.
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Финляндия 15 декабря полностью закрыла границу с Россией до 14 января. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы
неприемлемы.
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