Во время беспорядков в эквадорских тюрьмах сбежал лидер крупной банды
Ecuavisa: во время беспорядков в эквадорских тюрьмах сбежал лидер банды "Фито"
© AP Photo / Juan Diego MontenegroПолиция и работники службы экстренной помощи в Эквадоре
© AP Photo / Juan Diego Montenegro
Полиция и работники службы экстренной помощи в Эквадоре. Архивное фото
МЕХИКО, 8 янв — РИА Новости. Новые беспорядки вспыхнули в эквадорских тюрьмах на фоне действий властей по реорганизации пенитенциарной системы, в ходе обысков в одной из них стало известно о бегстве опаснейшего бандита "Фито", который возглавляет банду "Лос-Чонерос", сообщил телеканал Ecuavisa.
"Утром в понедельник начались беспорядки в трех тюрьмах Эквадора — "Эль-Инка" в Кито, "Тури" в Куэнке и "Котопахи" в Латакунге. В тюрьме "Эль-Инка" камеры ECU 911 фиксируют возгорание конструкции", — говорится в сообщении на сайте телеканала.
Бунты в исправительных центрах Эквадора начались на фоне рейдов властей, направленных на поиск оружия и расселение по разным тюрьмам членов преступных группировок. В ходе воскресных обысков в тюрьме Гуаякиля власти не обнаружили в этом учреждении заключенного Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу "Фито" — главаря крупнейшей в стране банды "Лос-Чонерос", которого называют самым опасным преступником страны.
В эквадорской службе исполнения наказаний SNAI до настоящего момента не прокомментировали новые беспорядки в тюрьмах, однако по информации местных изданий, к ним уже стянули военных, полицию и пожарных, есть неподтвержденные сведения о захвате заложников из числа персонала в тюрьме Котопахи.