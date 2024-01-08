https://ria.ru/20240108/ekvador-1920191421.html

Во время беспорядков в эквадорских тюрьмах сбежал лидер крупной банды

Во время беспорядков в эквадорских тюрьмах сбежал лидер крупной банды - РИА Новости, 08.01.2024

Во время беспорядков в эквадорских тюрьмах сбежал лидер крупной банды

Новые беспорядки вспыхнули в эквадорских тюрьмах на фоне действий властей по реорганизации пенитенциарной системы, в ходе обысков в одной из них стало известно... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T20:16

2024-01-08T20:16

2024-01-08T20:16

в мире

эквадор

гуаякиль

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МЕХИКО, 8 янв — РИА Новости. Новые беспорядки вспыхнули в эквадорских тюрьмах на фоне действий властей по реорганизации пенитенциарной системы, в ходе обысков в одной из них стало известно о бегстве опаснейшего бандита "Фито", который возглавляет банду "Лос-Чонерос", сообщил телеканал Ecuavisa. "Утром в понедельник начались беспорядки в трех тюрьмах Эквадора — "Эль-Инка" в Кито, "Тури" в Куэнке и "Котопахи" в Латакунге. В тюрьме "Эль-Инка" камеры ECU 911 фиксируют возгорание конструкции", — говорится в сообщении на сайте телеканала. Бунты в исправительных центрах Эквадора начались на фоне рейдов властей, направленных на поиск оружия и расселение по разным тюрьмам членов преступных группировок. В ходе воскресных обысков в тюрьме Гуаякиля власти не обнаружили в этом учреждении заключенного Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу "Фито" — главаря крупнейшей в стране банды "Лос-Чонерос", которого называют самым опасным преступником страны. В эквадорской службе исполнения наказаний SNAI до настоящего момента не прокомментировали новые беспорядки в тюрьмах, однако по информации местных изданий, к ним уже стянули военных, полицию и пожарных, есть неподтвержденные сведения о захвате заложников из числа персонала в тюрьме Котопахи.

https://ria.ru/20240108/narkotorgovtsy-1920103826.html

эквадор

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в мире, эквадор, гуаякиль