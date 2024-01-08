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Во время беспорядков в эквадорских тюрьмах сбежал лидер крупной банды - РИА Новости, 08.01.2024
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20:16 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/ekvador-1920191421.html
Во время беспорядков в эквадорских тюрьмах сбежал лидер крупной банды
Во время беспорядков в эквадорских тюрьмах сбежал лидер крупной банды - РИА Новости, 08.01.2024
Во время беспорядков в эквадорских тюрьмах сбежал лидер крупной банды
Новые беспорядки вспыхнули в эквадорских тюрьмах на фоне действий властей по реорганизации пенитенциарной системы, в ходе обысков в одной из них стало известно... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T20:16
2024-01-08T20:16
в мире
эквадор
гуаякиль
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МЕХИКО, 8 янв — РИА Новости. Новые беспорядки вспыхнули в эквадорских тюрьмах на фоне действий властей по реорганизации пенитенциарной системы, в ходе обысков в одной из них стало известно о бегстве опаснейшего бандита "Фито", который возглавляет банду "Лос-Чонерос", сообщил телеканал Ecuavisa. "Утром в понедельник начались беспорядки в трех тюрьмах Эквадора — "Эль-Инка" в Кито, "Тури" в Куэнке и "Котопахи" в Латакунге. В тюрьме "Эль-Инка" камеры ECU 911 фиксируют возгорание конструкции", — говорится в сообщении на сайте телеканала. Бунты в исправительных центрах Эквадора начались на фоне рейдов властей, направленных на поиск оружия и расселение по разным тюрьмам членов преступных группировок. В ходе воскресных обысков в тюрьме Гуаякиля власти не обнаружили в этом учреждении заключенного Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу "Фито" — главаря крупнейшей в стране банды "Лос-Чонерос", которого называют самым опасным преступником страны. В эквадорской службе исполнения наказаний SNAI до настоящего момента не прокомментировали новые беспорядки в тюрьмах, однако по информации местных изданий, к ним уже стянули военных, полицию и пожарных, есть неподтвержденные сведения о захвате заложников из числа персонала в тюрьме Котопахи.
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в мире, эквадор, гуаякиль
В мире, Эквадор, Гуаякиль
Во время беспорядков в эквадорских тюрьмах сбежал лидер крупной банды

Ecuavisa: во время беспорядков в эквадорских тюрьмах сбежал лидер банды "Фито"

© AP Photo / Juan Diego MontenegroПолиция и работники службы экстренной помощи в Эквадоре
Полиция и работники службы экстренной помощи в Эквадоре - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Juan Diego Montenegro
Полиция и работники службы экстренной помощи в Эквадоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 8 янв — РИА Новости. Новые беспорядки вспыхнули в эквадорских тюрьмах на фоне действий властей по реорганизации пенитенциарной системы, в ходе обысков в одной из них стало известно о бегстве опаснейшего бандита "Фито", который возглавляет банду "Лос-Чонерос", сообщил телеканал Ecuavisa.
"Утром в понедельник начались беспорядки в трех тюрьмах Эквадора — "Эль-Инка" в Кито, "Тури" в Куэнке и "Котопахи" в Латакунге. В тюрьме "Эль-Инка" камеры ECU 911 фиксируют возгорание конструкции", — говорится в сообщении на сайте телеканала.
Бунты в исправительных центрах Эквадора начались на фоне рейдов властей, направленных на поиск оружия и расселение по разным тюрьмам членов преступных группировок. В ходе воскресных обысков в тюрьме Гуаякиля власти не обнаружили в этом учреждении заключенного Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу "Фито" — главаря крупнейшей в стране банды "Лос-Чонерос", которого называют самым опасным преступником страны.
В эквадорской службе исполнения наказаний SNAI до настоящего момента не прокомментировали новые беспорядки в тюрьмах, однако по информации местных изданий, к ним уже стянули военных, полицию и пожарных, есть неподтвержденные сведения о захвате заложников из числа персонала в тюрьме Котопахи.
Полиция Колумбии - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
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В миреЭквадорГуаякиль
 
 
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