https://ria.ru/20240108/ekoparkovki-1919242713.html

Столичный производитель экопарковок нарастил производство более чем на 160%

Столичный производитель экопарковок нарастил производство более чем на 160% - РИА Новости, 08.01.2024

Столичный производитель экопарковок нарастил производство более чем на 160%

Московские производители вносят вклад в создание экологичной и комфортной городской среды, в столице, в частности, растет выпуск специальной газонной решетки,... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T09:14

2024-01-08T09:14

2024-01-08T09:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Московские производители вносят вклад в создание экологичной и комфортной городской среды, в столице, в частности, растет выпуск специальной газонной решетки, которой можно заменять традиционные мощеные парковки, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.По его словам, речь идет о полимерпесчаной газонной решетке.Компания "Экопарковка.ру" в минувшем году произвела свыше 100 тысяч штук такой решетки - в 2,5 раза больше, чем в предыдущем. Согласно сообщению компании, в 2024 году объем производства планируется нарастить до 150 тысяч штук."Столичные промышленники стремятся поддерживать баланс между благоустройством города и сохранением окружающей среды. Фабрики и заводы внедряют ESG-принципы в работу и увеличивают объемы производства", - отметил Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Полимерпесчаную газонную решетку можно применять при сооружении парковок, пожарных проездов и пешеходных дорожек. Она пропускает воду в почву, сохраняя ее естественный дренаж.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4 тысяч промплощадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. С 2018 по 2022 год московские предприятия обрабатывающей промышленности увеличили объемы производства более чем в два раза. Ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.Развитие собственных промплощадок в Москве позволяет компаниям наращивать объемы производства, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных мер.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский