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Назван лауреат "Золотого глобуса" в номинации комедийного жанра
Назван лауреат "Золотого глобуса" в номинации комедийного жанра - РИА Новости, 08.01.2024
Назван лауреат "Золотого глобуса" в номинации комедийного жанра
Британский комик Рики Джервэйс завоевал "Золотой глобус" в номинации комедийного жанра (стендап), церемонию вручения наград ведет телеканал CBS. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T06:11
2024-01-08T06:11
2024-01-08T06:11
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Британский комик Рики Джервэйс завоевал "Золотой глобус" в номинации комедийного жанра (стендап), церемонию вручения наград ведет телеканал CBS. "Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе. За награду в этой категории также боролись Крис Рок, Ванда Сайкс, Тревор Ноа, Сара Сильверман и Эми Шумер. Кроме того, "Золотой глобус" за "Лучшую роль мужскую роль второго плана в сериале" завоевал Мэттью Макфэдьен за роль в "Наследниках", в женской категории победу одержала Элизабет Дебики за воплощение принцессы Дианы в сериале "Корона".
https://ria.ru/20240108/emma_stoun-1920109459.html
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лос-анджелес
Назван лауреат "Золотого глобуса" в номинации комедийного жанра
Комик Рики Джервэйс завоевал "Золотой глобус" в номинации комедийного жанра
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Британский комик Рики Джервэйс завоевал "Золотой глобус" в номинации комедийного жанра (стендап), церемонию вручения наград ведет телеканал CBS.
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"Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе.
За награду в этой категории также боролись Крис Рок, Ванда Сайкс, Тревор Ноа, Сара Сильверман и Эми Шумер.
Кроме того, "Золотой глобус" за "Лучшую роль мужскую роль второго плана в сериале" завоевал Мэттью Макфэдьен за роль в "Наследниках", в женской категории победу одержала Элизабет Дебики за воплощение принцессы Дианы в сериале "Корона".
Эмма Стоун завоевала "Золотой глобус" за роль в "Бедных-несчастных"