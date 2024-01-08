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Назван лауреат "Золотого глобуса" в номинации комедийного жанра

Назван лауреат "Золотого глобуса" в номинации комедийного жанра - РИА Новости, 08.01.2024

Назван лауреат "Золотого глобуса" в номинации комедийного жанра

Британский комик Рики Джервэйс завоевал "Золотой глобус" в номинации комедийного жанра (стендап), церемонию вручения наград ведет телеканал CBS. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T06:11

2024-01-08T06:11

2024-01-08T06:11

культура

лос-анджелес

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Британский комик Рики Джервэйс завоевал "Золотой глобус" в номинации комедийного жанра (стендап), церемонию вручения наград ведет телеканал CBS. "Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе. За награду в этой категории также боролись Крис Рок, Ванда Сайкс, Тревор Ноа, Сара Сильверман и Эми Шумер. Кроме того, "Золотой глобус" за "Лучшую роль мужскую роль второго плана в сериале" завоевал Мэттью Макфэдьен за роль в "Наследниках", в женской категории победу одержала Элизабет Дебики за воплощение принцессы Дианы в сериале "Корона".

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