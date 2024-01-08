https://ria.ru/20240108/dtp-1920166395.html

Прокуратура начала проверку после массового ДТП в Новгородской области

Прокуратура начала проверку после массового ДТП в Новгородской области - РИА Новости, 08.01.2024

Прокуратура начала проверку после массового ДТП в Новгородской области

Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту массового ДТП на трассе М-11, будет дана оценка содержанию дороги подрядчиком, сообщает... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T16:38

2024-01-08T16:38

2024-01-08T17:31

происшествия

новгородская область

новгородский район

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту массового ДТП на трассе М-11, будет дана оценка содержанию дороги подрядчиком, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Как ранее сообщала пресс-служба ГИБДД региона, в Новгородской области на трассе М-11 столкнулись 30 автомобилей, 4 человека погибли, в том числе ребенок. Движение в сторону Москвы перекрыто, съезд на М-10 осуществляется на 545 километре. "Предварительно установлено, что сегодня, 8 января 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий на автомобильной дороге М-11 "Нева" в Новгородском районе произошло столкновение более 30 автомобилей. Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место ДТП выехал прокурор Новгородской области Сергей Швецов. СУ СКР по Новгородской области тоже организовало проверку по признакам преступления, предусмотренного статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). На место происшествия выехали следователи-криминалисты.

https://ria.ru/20240107/dtp-1920083361.html

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Массовое ДТП в Новгородской области Массовое ДТП в Новгородской области 2024-01-08T16:38 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новгородская область, новгородский район