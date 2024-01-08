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Прокуратура начала проверку после массового ДТП в Новгородской области - РИА Новости, 08.01.2024
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16:38 08.01.2024 (обновлено: 17:31 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/dtp-1920166395.html
Прокуратура начала проверку после массового ДТП в Новгородской области
Прокуратура начала проверку после массового ДТП в Новгородской области - РИА Новости, 08.01.2024
Прокуратура начала проверку после массового ДТП в Новгородской области
Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту массового ДТП на трассе М-11, будет дана оценка содержанию дороги подрядчиком, сообщает... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T16:38
2024-01-08T17:31
происшествия
новгородская область
новгородский район
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту массового ДТП на трассе М-11, будет дана оценка содержанию дороги подрядчиком, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Как ранее сообщала пресс-служба ГИБДД региона, в Новгородской области на трассе М-11 столкнулись 30 автомобилей, 4 человека погибли, в том числе ребенок. Движение в сторону Москвы перекрыто, съезд на М-10 осуществляется на 545 километре. "Предварительно установлено, что сегодня, 8 января 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий на автомобильной дороге М-11 "Нева" в Новгородском районе произошло столкновение более 30 автомобилей. Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место ДТП выехал прокурор Новгородской области Сергей Швецов. СУ СКР по Новгородской области тоже организовало проверку по признакам преступления, предусмотренного статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). На место происшествия выехали следователи-криминалисты.
https://ria.ru/20240107/dtp-1920083361.html
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Массовое ДТП в Новгородской области
Массовое ДТП в Новгородской области
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происшествия, новгородская область, новгородский район
Происшествия, Новгородская область, Новгородский район
Прокуратура начала проверку после массового ДТП в Новгородской области

Новгородская прокуратура начала проверку после ДТП с 30 машинами на трассе М-11

© Фото : УГИБДД УМВД России по Новгородской областиНа месте ДТП на трассе М-11 в Новгородской области, где столкнулись 30 автомобилей
На месте ДТП на трассе М-11 в Новгородской области, где столкнулись 30 автомобилей - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Фото : УГИБДД УМВД России по Новгородской области
На месте ДТП на трассе М-11 в Новгородской области, где столкнулись 30 автомобилей
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту массового ДТП на трассе М-11, будет дана оценка содержанию дороги подрядчиком, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Как ранее сообщала пресс-служба ГИБДД региона, в Новгородской области на трассе М-11 столкнулись 30 автомобилей, 4 человека погибли, в том числе ребенок. Движение в сторону Москвы перекрыто, съезд на М-10 осуществляется на 545 километре.
"Предварительно установлено, что сегодня, 8 января 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий на автомобильной дороге М-11 "Нева" в Новгородском районе произошло столкновение более 30 автомобилей. Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место ДТП выехал прокурор Новгородской области Сергей Швецов.
СУ СКР по Новгородской области тоже организовало проверку по признакам преступления, предусмотренного статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). На место происшествия выехали следователи-криминалисты.
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ПроисшествияНовгородская областьНовгородский район
 
 
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