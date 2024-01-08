https://ria.ru/20240108/dnepropetrovsk-1920115863.html

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.01.2024

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Днепропетровске (переименован властями Украины в Днепр), сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T07:49

2024-01-08T07:49

2024-01-08T07:49

специальная военная операция на украине

днепропетровск

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске (переименован властями Украины в Днепр), сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Днепре прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее в понедельник на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240108/odessa-1920098860.html

днепропетровск

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днепропетровск, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, в мире