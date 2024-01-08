https://ria.ru/20240108/demokratiya-1920075391.html

Америка начала спасать демократию от демократов

Америка начала спасать демократию от демократов - РИА Новости, 08.01.2024

Америка начала спасать демократию от демократов

Давно Джо Байден не был в такой ярости. Давно (точнее, никогда) он не вопил с трибуны "я понимаю, что такое власть" и обещал не допустить Дональда Трампа до... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T08:00

2024-01-08T08:00

2024-01-08T08:08

америка

сталинград

россия

джордж вашингтон

дональд трамп

джо байден

гарвардский университет

аналитика

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Давно Джо Байден не был в такой ярости. Давно (точнее, никогда) он не вопил с трибуны "я понимаю, что такое власть" и обещал не допустить Дональда Трампа до этой самой власти. И для его ярости есть очень серьезные основания, которые нам, в России, полезно понимать.Давайте постараемся отделить важное для нас от занимательной американистики. Да, следить за тем, что происходит в бывшей единственной сверхдержаве, за ее судорогами и развалом, — тоже нужное и полезное дело. Но иногда среди американской экзотики попадаются ситуации, дающие хороший урок всем и каждому.Итак, целое выступление — и все только о Трампе. Джо Байден говорил (переходя на крик) в колледже Монтгомери в Пенсильвании, но мероприятие заранее было обозначено как "речь в Велли-Фордж", то есть Долине Кузниц. До собственно долины от колледжа вообще-то пятнадцать миль, но в ней самой выступать негде: холмы и леса. А символическое значение этой местности в американской истории — ну, примерно как Сталинград, то есть когда дальше отступать некуда и от этой точки только вперед. В долине Джордж Вашингтон, битый англичанами, в холодные и голодные зимние месяцы 1777-1778 годов с великим трудом восстанавливал свою армию — и в итоге летом повел войска к победе.Итак, смысл речи Байдена — что "за Волгой земли нет", демократию в США надо спасать. Повторим: американистика штука нужная, но давайте не будем разбираться в заокеанских мелочах типа того, что деятели кампании Байдена не видят выигрыша в разговоре об экономике, не говоря о дискуссиях про события на Украине и Ближнем Востоке. Про это все демократам лучше молчать. И переводить разговор на нечто действительно серьезное, то есть на невиданным образом обострившуюся драку за самый смысл Америки. За демократию.Вот и давайте посмотрим, как таковую они видят. "В отличие от прочих стран, Америка построена не на национальности, религии, географии, мы — единственная нация в истории мира, построенная на идее". Интересно, да? Ну и, продолжая цитировать Байдена, одна из таких идей, понятно, что "все мужчины и женщины созданы равными".На каких же идеях строят свою Америку сторонники Байдена, то есть демократы, и как некоторые из этих идей соотносятся с равенством? Тут полезно внимательно отнестись к дикому скандалу, который сотрясает страну уже не первую неделю. И если "сталинградскую" речь Байдена страна вообще-то почти не заметила, то дело Клодины Гей до сих пор с яростью обсуждают все.Речь о первой в истории президентше Гарвардского университета с черным цветом кожи, которая продержалась около полугода и была выброшена вон после скандала, дачи показаний в конгрессе и много чего прочего. Формальная причина — плагиат этой образцовой либералки в собственных научных работах, а также то, что она не защитила явным образом студентов-евреев от травивших их других студентов, выступавших за Палестину. Тут серьезная история потому, что это же Гарвард, эталон образования и кузница элиты, и еще потому, что на самом деле Клодину свергло массовое сопротивление американцев вот той самой идее, на которой демократы пытаются строить Америку.Это только одна идея демократов, но ключевая. Называется DEI, то есть разнообразие, равенство и инклюзивность. Речь о насаждении не только в школах и университетах, а в любых государственных и частных офисах и предприятиях квот для людей другого цвета кожи, женщин, представителей ЛГБТ* и прочих, кого угодно, кроме белых, гетеросексуалов и верящих в Бога, в общем, кроме избирателей Трампа. То есть успех в жизни зарабатываться в завтрашней Америке должен не талантом, трудом и заслугами, а исходя из анкеты. Или, как сказал на днях Илон Маск, "дискриминация по расовому признаку — а это то, чем занята DEI, — есть буквальное определение расизма".Бешенство демократов по поводу съедения Клодины Гей объясняется в подробной и панической статье, повествующей о том, что по всей стране десятки мощных корпораций, юридических контор, судей Верховного суда и просто активистов беспощадно травят всех, кто насаждает вот этот расизм и прочую систему квот для "угнетенных", то есть DEI. Исками против этого официального расизма завалены компании, университеты, школы. То есть данное восстание борется за все ту же американскую идею насчет того, что люди рождаются равными. И это не Трамп придумал и направляет, это вообще не имеет отношения к его избирательной кампании. А просто наконец-то половина Америки взбунтовалась всерьез против ключевых идей, силой насаждавшихся другой половиной Америки. Бунтует грамотно и мощно. Хороший урок для любых бешеных идеологов и преобразователей общества по своему вкусу.И этот бунт для демократов — действительно какой-то Сталинград, когда отступать некуда и надо бесноваться, произносить грозные речи и обзывать всеми словами Дональда Трампа.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

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https://ria.ru/20240107/oshibki-1919973364.html

https://ria.ru/20240104/shtaty-1919606788.html

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америка, сталинград, россия, джордж вашингтон, дональд трамп, джо байден, гарвардский университет, аналитика