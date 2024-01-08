https://ria.ru/20240108/buryatiya-1920111972.html

В Бурятии стартовал проект по адаптации жилья бойцов СВО с инвалидностью

В Бурятии стартовал проект по адаптации жилья бойцов СВО с инвалидностью - РИА Новости, 08.01.2024

В Бурятии стартовал проект по адаптации жилья бойцов СВО с инвалидностью

Программу по адаптации жилья участников специальной военной операции с инвалидностью запустили в Бурятии, сообщил в понедельник глава республики Алексей... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T06:37

2024-01-08T06:37

2024-01-08T06:37

алексей цыденов

общество

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УЛАН-УДЭ, 8 янв – РИА Новости. Программу по адаптации жилья участников специальной военной операции с инвалидностью запустили в Бурятии, сообщил в понедельник глава республики Алексей Цыденов. "Запускаем у нас в Бурятии по поручению Владимира Владимировича Путина программу по адаптации жилья участников СВО с инвалидностью", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Он отметил, что программа адаптации квартир и домов для бойцов с проблемами опорно-двигательного аппарата, со зрением, со слухом и прочим предусматривает более 70 различных устройств, приспособлений и оборудования в зависимости от потребности - функциональные кровати, система "умный дом", подъемники и многое другое. По его словам, до конца января комиссии муниципалитетов и специалисты фонда "Защитники Отечества" посетят всех участников СВО, нуждающихся в такой помощи, и составят список всего, что требуется. "Президент все поручения дал. Федеральные средства на эти цели предусмотрены", - подчеркнул Цыденов. Также глава республики напомнил, что в Бурятии специально для бойцов, получивших травмы, с которыми сложно найти другую работу, вводятся дополнительные ставки учителей начальной военной подготовки в школах. Уже введены курсы в педколледже по соответствующей профессиональной переподготовке. Также, по словам Цыденова, на период переподготовки предусмотрена стипендия в размере 42 тысяч рублей. "Принимаем другие меры для того, чтобы все наши ребята могли вернуться к нормальной мирной жизни. Помимо этого, будет продолжена и медицинская реабилитация наших бойцов", - отметил Цыденов.

https://ria.ru/20231226/podderzhka-1918160377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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алексей цыденов, общество