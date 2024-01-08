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"Путин бессмертный". Британцев разъярило решение правительства - РИА Новости, 08.01.2024
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16:52 08.01.2024 (обновлено: 17:14 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/britaniya-1920168667.html
"Путин бессмертный". Британцев разъярило решение правительства
"Путин бессмертный". Британцев разъярило решение правительства - РИА Новости, 08.01.2024
"Путин бессмертный". Британцев разъярило решение правительства
Читатели The Independent высмеяли намерение британского правительства начать производить ядерное топливо и тем самым "потеснить Путина" на энергетическом рынке. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T16:52
2024-01-08T17:14
в мире
венгрия
европа
виктор орбан
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Читатели The Independent высмеяли намерение британского правительства начать производить ядерное топливо и тем самым "потеснить Путина" на энергетическом рынке.В статье отмечается, что правительство хочет инвестировать 300 миллионов фунтов стерлингов в производство высокопробного низкообогащенного урана. Еще десять миллионов планируют потратить на подготовку специалистов и строительство площадок для производства других видов современного ядерного топлива."Дешевая энергия? Стоимость атомной электроэнергии — около 90 фунтов за МВтч. Для сравнения: стоимость энергии от ветрогенераторов — 35-40 фунтов за МВтч, а газовой — около 50 фунтов", — поразился пользователь."Правительство не позволит Путину держать нас в заложниках в вопросе ядерного топлива". Это говорит о том, что тори по сей день продолжают закупать уран у Путина. Просто после повышения цен у них перестало хватать на него денег", — заметил другой."Держать в заложниках? А я-то думал, мы стремимся к полной углеродной нейтральности. Ой, простите, я сам чуть было не поверил в это", — сыронизировал третий."Цель строительства завода по обогащению урана и инвестирования 300 миллионов фунтов — в стремлении "потеснить Путина" и больше ни в чем! Учитывая, что первый запуск намечен "примерно на 2030-е годы", а полностью его введут к 2050-му, они, очевидно, верят, что Путин бессмертный", — пошутил читатель."Слишком поздно, слишком дорого и слишком опасно. Очередной пример лжи и показухи со стороны правительства", — заключили в дискуссии.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил убеждение, что решение Европы отказаться от российской энергии противоречит ее интересам.
https://ria.ru/20240108/rossiya-1920133333.html
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в мире, венгрия, европа, виктор орбан
В мире, Венгрия, Европа, Виктор Орбан

"Путин бессмертный". Британцев разъярило решение правительства

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Читатели The Independent высмеяли намерение британского правительства начать производить ядерное топливо и тем самым "потеснить Путина" на энергетическом рынке.
В статье отмечается, что правительство хочет инвестировать 300 миллионов фунтов стерлингов в производство высокопробного низкообогащенного урана. Еще десять миллионов планируют потратить на подготовку специалистов и строительство площадок для производства других видов современного ядерного топлива.
"Дешевая энергия? Стоимость атомной электроэнергии — около 90 фунтов за МВтч. Для сравнения: стоимость энергии от ветрогенераторов — 35-40 фунтов за МВтч, а газовой — около 50 фунтов", — поразился пользователь.
"Правительство не позволит Путину держать нас в заложниках в вопросе ядерного топлива". Это говорит о том, что тори по сей день продолжают закупать уран у Путина. Просто после повышения цен у них перестало хватать на него денег", — заметил другой.
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"Держать в заложниках? А я-то думал, мы стремимся к полной углеродной нейтральности. Ой, простите, я сам чуть было не поверил в это", — сыронизировал третий.
"Цель строительства завода по обогащению урана и инвестирования 300 миллионов фунтов — в стремлении "потеснить Путина" и больше ни в чем! Учитывая, что первый запуск намечен "примерно на 2030-е годы", а полностью его введут к 2050-му, они, очевидно, верят, что Путин бессмертный", — пошутил читатель.
"Слишком поздно, слишком дорого и слишком опасно. Очередной пример лжи и показухи со стороны правительства", — заключили в дискуссии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил убеждение, что решение Европы отказаться от российской энергии противоречит ее интересам.
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