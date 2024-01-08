https://ria.ru/20240108/biden-1920179081.html

Конгрессмен предложил привлечь сына Байдена за неявку по повестке

Конгрессмен предложил привлечь сына Байдена за неявку по повестке - РИА Новости, 08.01.2024

Конгрессмен предложил привлечь сына Байдена за неявку по повестке

Глава надзорного комитета палаты представителей США Джеймс Комер указал на необходимость привлечения к ответственности сына президента Хантера Байдена за неявку РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T18:22

2024-01-08T18:22

2024-01-08T18:23

в мире

сша

майк джонсон

джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Глава надзорного комитета палаты представителей США Джеймс Комер указал на необходимость привлечения к ответственности сына президента Хантера Байдена за неявку по повестке. "Робер Хантер Байден должен быть привлечен к ответственности за неявку по повестке", - говорится в сопроводительном отчете Комера, опубликованном комитетом по надзору. Комер предлагает комитету утвердить отчет о том, что Хантер Байден должен быть привлечен за неуважение к конгрессу, а спикер палаты представителей Майк Джонсон должен предпринять шаги, чтобы обеспечить его явку. Юридический и надзорный комитета планируют встретится 10 января, чтобы подготовить окончательные рекомендации палате представителей, затем законодатели проголосуют по соответствующей резолюции. В декабре главы юридического и надзорного комитетов палаты Джим Джордан и Джеймс Комер заявили о намерении инициировать процедуру предъявления обвинений Хантеру Байдену в неуважении к конгрессу после того, как тот проигнорировал требования членов палаты явиться на закрытую дачу показаний в конгрессе по делу о деловых операциях его семьи и вовлеченности в них Джо Байдена. Ранее сын американского лидера явился на Капитолий, куда его вызвали для дачи показаний по делу об импичменте главы государства. Несмотря на предостережения о том, что его могут признать виновным в неуважении к конгрессу, Хантер Байден в беседе с журналистами дал понять, что намерен давать показания лишь на открытых слушаниях, а не в закрытом режиме, как того требовали законодатели.

https://ria.ru/20240105/khanter_bayden-1919759130.html

https://ria.ru/20240103/mir-1916054582.html

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в мире, сша, майк джонсон, джо байден