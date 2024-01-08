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Конгрессмен предложил привлечь сына Байдена за неявку по повестке
Конгрессмен предложил привлечь сына Байдена за неявку по повестке - РИА Новости, 08.01.2024
Конгрессмен предложил привлечь сына Байдена за неявку по повестке
Глава надзорного комитета палаты представителей США Джеймс Комер указал на необходимость привлечения к ответственности сына президента Хантера Байдена за неявку РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T18:22
2024-01-08T18:22
2024-01-08T18:23
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Глава надзорного комитета палаты представителей США Джеймс Комер указал на необходимость привлечения к ответственности сына президента Хантера Байдена за неявку по повестке. "Робер Хантер Байден должен быть привлечен к ответственности за неявку по повестке", - говорится в сопроводительном отчете Комера, опубликованном комитетом по надзору. Комер предлагает комитету утвердить отчет о том, что Хантер Байден должен быть привлечен за неуважение к конгрессу, а спикер палаты представителей Майк Джонсон должен предпринять шаги, чтобы обеспечить его явку. Юридический и надзорный комитета планируют встретится 10 января, чтобы подготовить окончательные рекомендации палате представителей, затем законодатели проголосуют по соответствующей резолюции. В декабре главы юридического и надзорного комитетов палаты Джим Джордан и Джеймс Комер заявили о намерении инициировать процедуру предъявления обвинений Хантеру Байдену в неуважении к конгрессу после того, как тот проигнорировал требования членов палаты явиться на закрытую дачу показаний в конгрессе по делу о деловых операциях его семьи и вовлеченности в них Джо Байдена. Ранее сын американского лидера явился на Капитолий, куда его вызвали для дачи показаний по делу об импичменте главы государства. Несмотря на предостережения о том, что его могут признать виновным в неуважении к конгрессу, Хантер Байден в беседе с журналистами дал понять, что намерен давать показания лишь на открытых слушаниях, а не в закрытом режиме, как того требовали законодатели.
https://ria.ru/20240105/khanter_bayden-1919759130.html
https://ria.ru/20240103/mir-1916054582.html
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в мире, сша, майк джонсон, джо байден
В мире, США, Майк Джонсон, Джо Байден
Конгрессмен предложил привлечь сына Байдена за неявку по повестке
Конгрессмен Комер призвал привлечь Хантера Байдена за неявку по повестке
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Глава надзорного комитета палаты представителей США Джеймс Комер указал на необходимость привлечения к ответственности сына президента Хантера Байдена за неявку по повестке.
"Робер Хантер Байден должен быть привлечен к ответственности за неявку по повестке", - говорится в сопроводительном отчете Комера, опубликованном комитетом по надзору.
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Комер предлагает комитету утвердить отчет о том, что Хантер Байден должен быть привлечен за неуважение к конгрессу, а спикер палаты представителей Майк Джонсон
должен предпринять шаги, чтобы обеспечить его явку. Юридический и надзорный комитета планируют встретится 10 января, чтобы подготовить окончательные рекомендации палате представителей, затем законодатели проголосуют по соответствующей резолюции.
В декабре главы юридического и надзорного комитетов палаты Джим Джордан и Джеймс Комер заявили о намерении инициировать процедуру предъявления обвинений Хантеру Байдену в неуважении к конгрессу после того, как тот проигнорировал требования членов палаты явиться на закрытую дачу показаний в конгрессе по делу о деловых операциях его семьи и вовлеченности в них Джо Байдена.
Ранее сын американского лидера явился на Капитолий, куда его вызвали для дачи показаний по делу об импичменте главы государства. Несмотря на предостережения о том, что его могут признать виновным в неуважении к конгрессу, Хантер Байден в беседе с журналистами дал понять, что намерен давать показания лишь на открытых слушаниях, а не в закрытом режиме, как того требовали законодатели.
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