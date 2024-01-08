https://ria.ru/20240108/bespilotniki-1920172824.html

ПВО сбила два украинских беспилотника в Брянской области

ПВО сбила два украинских беспилотника в Брянской области - РИА Новости, 08.01.2024

ПВО сбила два украинских беспилотника в Брянской области

Два украинских беспилотника сбиты ПВО в Климовском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T17:30

2024-01-08T17:30

2024-01-08T17:33

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

климовский район

александр богомаз

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Два украинских беспилотника сбиты ПВО в Климовском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Климовским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что оперативные службы работают на месте.

брянская область

россия

климовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, россия, климовский район, александр богомаз, происшествия