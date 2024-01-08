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ПВО сбила два украинских беспилотника в Брянской области
ПВО сбила два украинских беспилотника в Брянской области - РИА Новости, 08.01.2024
ПВО сбила два украинских беспилотника в Брянской области
Два украинских беспилотника сбиты ПВО в Климовском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T17:30
2024-01-08T17:30
2024-01-08T17:33
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
климовский район
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Два украинских беспилотника сбиты ПВО в Климовском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Климовским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что оперативные службы работают на месте.
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брянская область, россия, климовский район, александр богомаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Климовский район, Александр Богомаз, Происшествия
ПВО сбила два украинских беспилотника в Брянской области
Богомаз: ПВО сбила два украинских беспилотника в Брянской области