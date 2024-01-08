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В Минске заявили, что польские силовики выбросили на границу двух беженцев - РИА Новости, 08.01.2024
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13:40 08.01.2024 (обновлено: 13:42 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/belorussiya-1920148919.html
В Минске заявили, что польские силовики выбросили на границу двух беженцев
В Минске заявили, что польские силовики выбросили на границу двух беженцев - РИА Новости, 08.01.2024
В Минске заявили, что польские силовики выбросили на границу двух беженцев
Польские силовики выбросили на границе с Белоруссией двух беженцев - граждан Сирии и Йемена, один из них умер, сообщает белорусский госпогранкомитет в... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T13:40
2024-01-08T13:42
в мире
йемен
белоруссия
сирия
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МИНСК, 8 янв - РИА Новости. Польские силовики выбросили на границе с Белоруссией двух беженцев - граждан Сирии и Йемена, один из них умер, сообщает белорусский госпогранкомитет в Telegram-канале. "Жестокие действия польских силовиков в отношении беженцев продолжают калечить и приводить к гибели людей, нуждающихся в помощи и защите. Накануне еще двое иностранцев стали очередными жертвами так называемой европейской гуманности. В субботу 6 января белорусские пограничники рядом с польским заграждением обнаружили двух мужчин – граждан Йемена и Сирии. Оба иностранца были истощены и нуждались в медицинской помощи, один из них находился в бессознательном состоянии", - говорится в сообщении ведомства. По данным погранкомитета, "сириец рассказал, что их задержали польские военные, а затем жестоко избили, нанося удары по ногам и голове". "Несмотря на просьбы "о пощаде", силовики забрали все вещи и деньги и вывезли мужчин на границу с Беларусью. После того как беженцев выбросили через калитку для животных, гражданину Йемена стало хуже, он практически не мог передвигаться самостоятельно, и мужчине пришлось нести товарища", - сообщает ведомство. В погранкомитете отметили, что белорусские пограничники вызвали бригаду скорой помощи, однако медики констатировали смерть иностранца, второму мужчине оказана медицинская помощь. "Смерть, издевательства и насилие стали синонимами польской миграционной политики, которая с 2021 года привела к гибели уже 22 иностранцев", - заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20240107/granitsa-1920086437.html
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в мире, йемен, белоруссия, сирия
В мире, Йемен, Белоруссия, Сирия
В Минске заявили, что польские силовики выбросили на границу двух беженцев

Погранкомитет Белоруссии: польские силовики выбросили на границу двух беженцев

© Государственный пограничный комитет Республики БеларусьСотрудник пограничной службы Белоруссии
Сотрудник пограничной службы Белоруссии
© Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Сотрудник пограничной службы Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 8 янв - РИА Новости. Польские силовики выбросили на границе с Белоруссией двух беженцев - граждан Сирии и Йемена, один из них умер, сообщает белорусский госпогранкомитет в Telegram-канале.
«
"Жестокие действия польских силовиков в отношении беженцев продолжают калечить и приводить к гибели людей, нуждающихся в помощи и защите. Накануне еще двое иностранцев стали очередными жертвами так называемой европейской гуманности. В субботу 6 января белорусские пограничники рядом с польским заграждением обнаружили двух мужчин – граждан Йемена и Сирии. Оба иностранца были истощены и нуждались в медицинской помощи, один из них находился в бессознательном состоянии", - говорится в сообщении ведомства.
По данным погранкомитета, "сириец рассказал, что их задержали польские военные, а затем жестоко избили, нанося удары по ногам и голове".
"Несмотря на просьбы "о пощаде", силовики забрали все вещи и деньги и вывезли мужчин на границу с Беларусью. После того как беженцев выбросили через калитку для животных, гражданину Йемена стало хуже, он практически не мог передвигаться самостоятельно, и мужчине пришлось нести товарища", - сообщает ведомство.
В погранкомитете отметили, что белорусские пограничники вызвали бригаду скорой помощи, однако медики констатировали смерть иностранца, второму мужчине оказана медицинская помощь.
"Смерть, издевательства и насилие стали синонимами польской миграционной политики, которая с 2021 года привела к гибели уже 22 иностранцев", - заявили в ведомстве.
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