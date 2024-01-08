https://ria.ru/20240108/avstraliya-1920106913.html

В Австралии вступил в силу запрет на демонстрацию нацистской символики

В Австралии вступил в силу запрет на демонстрацию нацистской символики - РИА Новости, 08.01.2024

В Австралии вступил в силу запрет на демонстрацию нацистской символики

Запрет на демонстрацию нацистского приветствия и символики вступил в силу в Австралии, сообщил в понедельник генеральный прокурор Марк Дрейфус. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T04:40

2024-01-08T04:40

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Запрет на демонстрацию нацистского приветствия и символики вступил в силу в Австралии, сообщил в понедельник генеральный прокурор Марк Дрейфус. Летом 2023 года в федеральный парламент Австралии был представлен законопроект о запрете нацистской символики. Однако свастика сама по себе не будет запрещена в Австралии, поскольку используется как древний символ в религиозной жизни - в индуизме, буддизме и джайнизме. "Теперь публичное исполнение нацистского приветствия, публичная демонстрация или торговля нацистскими символами ненависти запрещены законом - сегодня (в понедельник, 8 января) вступило в силу знаковое законодательство", - говорится в заявлении Дрейфуса. Как отмечается, закон гарантирует, что никому в Австралии не будет позволено "прославлять или получать прибыль от действий и символов, прославляющих нацистов" и их идеологию. "Прохождение в прошлом месяце через федеральный парламент законопроекта 2023 года о внесении поправок в законодательство о борьбе с терроризмом (запрещенные символы ненависти и другие меры) стало четким сигналом: в Австралии нет места действиям и символам, прославляющим ужасы Холокоста и террористические акты", - подчеркивается в заявлении генерального прокурора. С 2005 года Россия ежегодно вносит в Генеральную Ассамблею ООН проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Однако все эти годы лишь США регулярно голосовали против, с 2014 года к ним присоединилась Украина. В 2022 году некоторые страны, включая Германию, Италию и Японию, также выступили против данной резолюции. В ноябре 2023 года Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. За резолюцию проголосовали 118 стран, против были 49. Воздержались 14 стран. Среди тех, кто выступил против, оказались США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и другие. Во время Второй мировой войны, которая началась в сентябре 1939 года, Австралия объявила войну нацистской Германии вслед за властями Великобритании.

https://ria.ru/20230801/arest-1887626358.html

https://ria.ru/20231220/simvolika-1917074490.html

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