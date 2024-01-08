https://ria.ru/20240108/anatomiya_padeniya-1920108737.html

Назван лучший фильм на иностранном языке по версии "Золотого глобуса"

Назван лучший фильм на иностранном языке по версии "Золотого глобуса" - РИА Новости, 08.01.2024

Назван лучший фильм на иностранном языке по версии "Золотого глобуса"

"Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" завоевала французская лента "Анатомия падения". РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T05:41

2024-01-08T05:41

2024-01-08T05:41

культура

финляндия

германия

испания

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" завоевала французская лента "Анатомия падения". В этой категории также были представлены "Прошлые жизни" режиссера корейского происхождения Селин Сон, "Опавшие листья" (Финляндия, Германия), "Я - капитан" итальянского режиссера Маттео Гарроне, "Снежное братство" (Испания) и "Зона интересов" (совместное производство США, Великобритании и Польши, режиссер ​​Джонатан Глейзер). На этой церемонии "Анатомия падения" уже была удостоена "Золотого глобуса" за лучший сценарий - награду получили Жюстин Трие, которая также является режиссером картины, и сценарист Артур Арари. Фильм также представлен в категории "Лучший драматический фильм". Награда "Золотой глобус" вручается ежегодно более чем в 20 номинациях. Трансляцию 81-й церемонии вручения награды транслирует телеканал CBS.

https://ria.ru/20240108/dauni-mladshiy-1920106801.html

финляндия

германия

испания

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финляндия, германия, испания