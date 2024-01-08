https://ria.ru/20240108/anatomiya_padeniya-1920108737.html
Назван лучший фильм на иностранном языке по версии "Золотого глобуса"
Назван лучший фильм на иностранном языке по версии "Золотого глобуса" - РИА Новости, 08.01.2024
Назван лучший фильм на иностранном языке по версии "Золотого глобуса"
"Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" завоевала французская лента "Анатомия падения". РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T05:41
2024-01-08T05:41
2024-01-08T05:41
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" завоевала французская лента "Анатомия падения". В этой категории также были представлены "Прошлые жизни" режиссера корейского происхождения Селин Сон, "Опавшие листья" (Финляндия, Германия), "Я - капитан" итальянского режиссера Маттео Гарроне, "Снежное братство" (Испания) и "Зона интересов" (совместное производство США, Великобритании и Польши, режиссер Джонатан Глейзер). На этой церемонии "Анатомия падения" уже была удостоена "Золотого глобуса" за лучший сценарий - награду получили Жюстин Трие, которая также является режиссером картины, и сценарист Артур Арари. Фильм также представлен в категории "Лучший драматический фильм". Награда "Золотой глобус" вручается ежегодно более чем в 20 номинациях. Трансляцию 81-й церемонии вручения награды транслирует телеканал CBS.
https://ria.ru/20240108/dauni-mladshiy-1920106801.html
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финляндия, германия, испания
Культура, Финляндия, Германия, Испания
Назван лучший фильм на иностранном языке по версии "Золотого глобуса"
"Анатомии падения" дали "Золотой глобус" как лучшему фильму на иностранном языке