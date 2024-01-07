https://ria.ru/20240107/zemletryasenie-1920080730.html
На юго-востоке Турции произошло землетрясение
На юго-востоке Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 07.01.2024
На юго-востоке Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,9 зарегистрировано в Кахраманмараше на юго-востоке Турции, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T19:39
2024-01-07T19:39
2024-01-07T19:39
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кахраманмараш
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АНКАРА, 7 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 зарегистрировано в Кахраманмараше на юго-востоке Турции, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Эльбистан в 18:58 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 6,99 километра. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.
https://ria.ru/20240102/zemletryasenie-1919474226.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кахраманмараш, сирия, турция
В мире, Кахраманмараш, Сирия, Турция
На юго-востоке Турции произошло землетрясение
На юго-востоке Турции в Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 3,9
АНКАРА, 7 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 зарегистрировано в Кахраманмараше на юго-востоке Турции, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Эльбистан в 18:58 по местному времени (совпадает с мск).
Очаг землетрясения залегал на глубине 6,99 километра.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии
. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.
Ученый спрогнозировал сильное землетрясение в Турции