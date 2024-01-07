https://ria.ru/20240107/zemletryasenie-1920080730.html

На юго-востоке Турции произошло землетрясение

На юго-востоке Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 07.01.2024

На юго-востоке Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,9 зарегистрировано в Кахраманмараше на юго-востоке Турции, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T19:39

2024-01-07T19:39

2024-01-07T19:39

в мире

кахраманмараш

сирия

турция

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АНКАРА, 7 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 зарегистрировано в Кахраманмараше на юго-востоке Турции, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Эльбистан в 18:58 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 6,99 километра. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.

https://ria.ru/20240102/zemletryasenie-1919474226.html

кахраманмараш

сирия

турция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кахраманмараш, сирия, турция