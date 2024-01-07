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Южнокорейские военные назвали комедией заявление сестры Ким Чен Ына
Южнокорейские военные назвали комедией заявление сестры Ким Чен Ына - РИА Новости, 07.01.2024
Южнокорейские военные назвали комедией заявление сестры Ким Чен Ына
Заявление сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон о том, что КНДР не проводила артиллерийских стрельб, является "комедией" и низкокачественной... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T15:42
2024-01-07T15:42
2024-01-07T15:42
в мире
южная корея
желтое море
ким чен ын
ким е чжон
объединенный комитет начальников штабов (сша)
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Заявление сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон о том, что КНДР не проводила артиллерийских стрельб, является "комедией" и низкокачественной агитацией, говорится в сообщении южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов. "Опубликованное сегодня заявление Ким Ё Чжон представляет собой низкокачественную агитацию, похожую на комедию, и является лишь банальной методикой Северной Кореи по подрыву доверия к (южнокорейской) армии и посеянию внутренних конфликтов в Южной Корее", - говорится в сообщении ОКНШ. Там отметили, что следят за возможными провокациями КНДР в преддверии апрельских парламентских выборов в Южной Корее и готовы дать на них решительный и преобладающий ответ на основе принципа "мгновенно, мощно и до конца". Ранее сегодня заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК Трудовой партии Корея Ким Ё Чжон заявила, что северокорейские военные не проводили накануне никаких артиллерийских стрельб, а осуществили подрыв 60 взрывчатых веществ, имитирующих залпы 130-мм береговых орудий, и южнокорейские военные "попались на эту наживку". По ее словам, это была обманная операция с целью показать реальные возможности южнокорейских военных в сфере отслеживания действий северокорейской армии и нанесения ударов по их огневым точкам. Ким Ё Чжон отметила, что вооруженные силы Южной Кореи нередко ошибаются в своих оценках, и подобные просчеты могут привести к "непоправимым последствиям", если КНДР ответит на "глупое упрямство" Сеула незамедлительным "крещением огнем". Как заявил агентству Рёнхап представитель объединённого командования, заявление Ким Ё Чжон было, по-видимому, вызвано удивлением возможностями южнокорейской разведки. "Вчерашние артиллерийские стрельбы Северной Кореи также были зафиксированы средствами обнаружения нашей армии", - сообщил военный. Рёнхап указывает, что, по данным южнокорейской стороны, накануне армия КНДР произвела более 60 выстрелов из РСЗО и полевой артиллерии с позиций, расположенных к северо-западу от острова Ёнпхёндо, и часть снарядов упали в морской буферной зоне в Жёлтом море к северу от северной разграничительной линии.
https://ria.ru/20240106/obstrely-1919936305.html
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в мире, южная корея, желтое море, ким чен ын, ким е чжон, объединенный комитет начальников штабов (сша)
В мире, Южная Корея, Желтое море, Ким Чен Ын, Ким Е Чжон, Объединенный комитет начальников штабов (США)
Южнокорейские военные назвали комедией заявление сестры Ким Чен Ына
Южнокорейские военные назвали комедией и агитацией заявление сестры Ким Чен Ына
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Заявление сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон о том, что КНДР не проводила артиллерийских стрельб, является "комедией" и низкокачественной агитацией, говорится в сообщении южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов.
«
"Опубликованное сегодня заявление Ким Ё Чжон представляет собой низкокачественную агитацию, похожую на комедию, и является лишь банальной методикой Северной Кореи по подрыву доверия к (южнокорейской) армии и посеянию внутренних конфликтов в Южной Корее", - говорится в сообщении ОКНШ.
Там отметили, что следят за возможными провокациями КНДР в преддверии апрельских парламентских выборов в Южной Корее
и готовы дать на них решительный и преобладающий ответ на основе принципа "мгновенно, мощно и до конца".
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Ранее сегодня заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК Трудовой партии Корея Ким Ё Чжон заявила, что северокорейские военные не проводили накануне никаких артиллерийских стрельб, а осуществили подрыв 60 взрывчатых веществ, имитирующих залпы 130-мм береговых орудий, и южнокорейские военные "попались на эту наживку".
По ее словам, это была обманная операция с целью показать реальные возможности южнокорейских военных в сфере отслеживания действий северокорейской армии и нанесения ударов по их огневым точкам. Ким Ё Чжон отметила, что вооруженные силы Южной Кореи нередко ошибаются в своих оценках, и подобные просчеты могут привести к "непоправимым последствиям", если КНДР ответит на "глупое упрямство" Сеула незамедлительным "крещением огнем".
Как заявил агентству Рёнхап представитель объединённого командования, заявление Ким Ё Чжон было, по-видимому, вызвано удивлением возможностями южнокорейской разведки.
«
"Вчерашние артиллерийские стрельбы Северной Кореи также были зафиксированы средствами обнаружения нашей армии", - сообщил военный.
Рёнхап указывает, что, по данным южнокорейской стороны, накануне армия КНДР произвела более 60 выстрелов из РСЗО и полевой артиллерии с позиций, расположенных к северо-западу от острова Ёнпхёндо, и часть снарядов упали в морской буферной зоне в Жёлтом море
к северу от северной разграничительной линии.
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