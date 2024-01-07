Захарова прокомментировала идею создания европейской армии
Официальный представитель МИД РФ Захарова высмеяла идею создать единую армию ЕС
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Евросоюз должен решить более важные для себя проблемы, прежде чем формировать собственную армию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя соответствующее высказывание вице-премьера Италии Антонио Таяни.
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"Армия ЕС? Может, начать с разработки собственной вакцины от ковида? Или научиться гуманно, в соответствии со своими международными обязательствами, охранять границы Евросоюза?" — написала она в Telegram-канале.
По словам Захаровой, у ЕС остается также нерешенной проблема с беженцами.
Она добавила, что до создания Вооруженных сил нужно понять, какое топливо они будут использовать. В противном случае США смогут шантажировать Евросоюз повышением цен на горючее, если Брюссель не отправит свои войска туда, куда укажут в Вашингтоне, подчеркнула официальный представитель МИД.
В заключение Захарова также задалась вопросом: за что каждый член НАТО платит в "общую кассу" — а по сути, в казну США — огромные суммы, которые должны были тратиться на обеспечение коллективной безопасности.
Ранее сегодня вице-премьер Италии, министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что Европейский союз должен сформировать собственную армию, которая смогла бы сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов.
В ноябре прошлого года глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк заявил о желании создать "военный Шенген". Он подразумевает, что армии стран-членов смогут свободно перемещаться внутри альянса. Генерал пояснил, что силы НАТО сейчас сталкиваются с препятствиями в виде национальных регламентов при перемещении военнослужащих и боеприпасов. Чиновник также призвал заблаговременно "подготовить театр" потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, сказал, что в Европе не желают прислушиваться к озабоченностям Москвы и игнорируют принцип неделимости безопасности.