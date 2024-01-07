https://ria.ru/20240107/zakharova-1920062118.html

Захарова прокомментировала идею создания европейской армии

Захарова прокомментировала идею создания европейской армии - РИА Новости, 08.01.2024

Захарова прокомментировала идею создания европейской армии

Евросоюз должен решить более важные для себя проблемы, прежде чем формировать собственную армию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова,... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-07T16:15

2024-01-07T16:15

2024-01-08T00:09

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антонио таяни

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Евросоюз должен решить более важные для себя проблемы, прежде чем формировать собственную армию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя соответствующее высказывание вице-премьера Италии Антонио Таяни."Армия ЕС? Может, начать с разработки собственной вакцины от ковида? Или научиться гуманно, в соответствии со своими международными обязательствами, охранять границы Евросоюза?" — написала она в Telegram-канале.По словам Захаровой, у ЕС остается также нерешенной проблема с беженцами. Она добавила, что до создания Вооруженных сил нужно понять, какое топливо они будут использовать. В противном случае США смогут шантажировать Евросоюз повышением цен на горючее, если Брюссель не отправит свои войска туда, куда укажут в Вашингтоне, подчеркнула официальный представитель МИД.В заключение Захарова также задалась вопросом: за что каждый член НАТО платит в "общую кассу" — а по сути, в казну США — огромные суммы, которые должны были тратиться на обеспечение коллективной безопасности.Ранее сегодня вице-премьер Италии, министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что Европейский союз должен сформировать собственную армию, которая смогла бы сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов. В ноябре прошлого года глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк заявил о желании создать "военный Шенген". Он подразумевает, что армии стран-членов смогут свободно перемещаться внутри альянса. Генерал пояснил, что силы НАТО сейчас сталкиваются с препятствиями в виде национальных регламентов при перемещении военнослужащих и боеприпасов. Чиновник также призвал заблаговременно "подготовить театр" потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, сказал, что в Европе не желают прислушиваться к озабоченностям Москвы и игнорируют принцип неделимости безопасности.

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https://ria.ru/20220321/evrosoyuz-1779350210.html

https://ria.ru/20231129/ukraina-1912627856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, италия, брюссель, мария захарова, евросоюз, нато, антонио таяни, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, дмитрий песков