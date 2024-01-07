https://ria.ru/20240107/zabastovka-1920094820.html

В Германии машинисты объявили забастовку с требованием повысить зарплату

В Германии машинисты объявили забастовку с требованием повысить зарплату - РИА Новости, 07.01.2024

В Германии машинисты объявили забастовку с требованием повысить зарплату

Профсоюз машинистов Германии GDL объявил в воскресенье о всеобщей забастовке с 10 по 12 января, она наложится на неделю протестов фермеров, которые, в числе... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T23:14

2024-01-07T23:14

2024-01-07T23:14

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Профсоюз машинистов Германии GDL объявил в воскресенье о всеобщей забастовке с 10 по 12 января, она наложится на неделю протестов фермеров, которые, в числе прочего, перекрывают дороги. "Членов GDL в Deutsche Bahn AG, Transdev и City Bahn Chemnitz просят прекратить работу 10 января в 2 часа ночи (04:00 мск) до 18.00 12 января. Остановка работы DB Cargo (грузовая компания - ред.) начнется 9 января в 18:00", - говорится на сайте профсоюза. GDL утверждает, что железнодорожная компания Deutsche Bahn не использовала "рождественское перемирие" с профсоюзом для поиска компромисса по вопросу зарплат и условий труда. Переговоры между GDL и Deutsche Bahn зашли в тупик 24 ноября: профсоюз требует повышения зарплаты на 555 евро в месяц и выплаты компенсирующих инфляцию премий, а также переход для сотрудников со сменным графиком с 38-часовой рабочей недели на 35-часовую, в то время как компания готова согласиться лишь на единоразовую премию и повышение зарплаты на 11% на 32 месяца. В ноябре и декабре уже происходили забастовки сотрудников железнодорожного транспорта, приводившие к существенным перебоям в его работе. В этот раз ситуация осложняется тем, что даты забастовки приходятся на неделю протестов фермеров против планов правительства по урезанию субсидий, в рамках которой ожидаются перекрытия автомобильных дорог.

https://ria.ru/20240105/germaniya-1919797735.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, deutsche bahn