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Глава МИД Японии посетит Киев и обсудит поддержку Украины - РИА Новости, 07.01.2024
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06:05 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/yaponiya-1920010725.html
Глава МИД Японии посетит Киев и обсудит поддержку Украины
Глава МИД Японии посетит Киев и обсудит поддержку Украины - РИА Новости, 07.01.2024
Глава МИД Японии посетит Киев и обсудит поддержку Украины
Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава посетит с визитом Киев, где обсудит поддержку Украины, конференцию по восстановлению страны и пути достижения... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T06:05
2024-01-07T06:05
япония
украина
киев
ёко камикава
дмитрий кулеба
денис шмыгаль
в мире
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ТОКИО, 7 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава посетит с визитом Киев, где обсудит поддержку Украины, конференцию по восстановлению страны и пути достижения "справедливого и продолжительного мира", а также примет участие в церемонии по передаче Украине крупногабаритного энергетического оборудования для подготовки к зиме, сообщил МИД Японии. "Министр Камикава посетит Украину 7 января и проведет ряд встреч, включая встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. В ходе визита министр Камикава снова подтвердит украинской стороне, что последовательная политика Японии по поддержке Украины останется неизменной даже перед лицом современной суровой международной ситуации. Министр Камикава также расскажет украинской стороне о деталях помощи Японии и ее планах", - говорится в сообщении МИД. Кроме того, Камикава обсудит вопросы, связанные с восстановлением Украины, в частности с проведением японо-украинской конференции по экономическому восстановлению, которая пройдет в Токио 19 февраля и в которой должен принять участие украинский премьер Денис Шмыгаль. "Министр иностранных дел Японии примет участие в откровенной дискуссии с украинскими партнерами по усилиям для достижения справедливого и продолжительного мира... и потенциалу Японии для конкретного вклада в этот процесс", - сообщил МИД. Добавляется, что в ходе визита Камикава примет участие в церемонии передачи Украине крупногабаритного энергетического оборудования для подготовки к зиме.
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япония, украина, киев, ёко камикава, дмитрий кулеба, денис шмыгаль, в мире
Япония, Украина, Киев, Ёко Камикава, Дмитрий Кулеба, Денис Шмыгаль, В мире
Глава МИД Японии посетит Киев и обсудит поддержку Украины

Глава МИД Японии посетит Киев, где обсудит поддержку и восстановление Украины

© AP Photo / Eugene HoshikoЁко Камикава
Ёко Камикава - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Ёко Камикава. Архивное фото
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ТОКИО, 7 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава посетит с визитом Киев, где обсудит поддержку Украины, конференцию по восстановлению страны и пути достижения "справедливого и продолжительного мира", а также примет участие в церемонии по передаче Украине крупногабаритного энергетического оборудования для подготовки к зиме, сообщил МИД Японии.
«
"Министр Камикава посетит Украину 7 января и проведет ряд встреч, включая встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. В ходе визита министр Камикава снова подтвердит украинской стороне, что последовательная политика Японии по поддержке Украины останется неизменной даже перед лицом современной суровой международной ситуации. Министр Камикава также расскажет украинской стороне о деталях помощи Японии и ее планах", - говорится в сообщении МИД.
Кроме того, Камикава обсудит вопросы, связанные с восстановлением Украины, в частности с проведением японо-украинской конференции по экономическому восстановлению, которая пройдет в Токио 19 февраля и в которой должен принять участие украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Министр иностранных дел Японии примет участие в откровенной дискуссии с украинскими партнерами по усилиям для достижения справедливого и продолжительного мира... и потенциалу Японии для конкретного вклада в этот процесс", - сообщил МИД.
Добавляется, что в ходе визита Камикава примет участие в церемонии передачи Украине крупногабаритного энергетического оборудования для подготовки к зиме.
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