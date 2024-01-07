Глава МИД Японии посетит Киев и обсудит поддержку Украины
Глава МИД Японии посетит Киев, где обсудит поддержку и восстановление Украины
© AP Photo / Eugene HoshikoЁко Камикава
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Ёко Камикава. Архивное фото
ТОКИО, 7 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава посетит с визитом Киев, где обсудит поддержку Украины, конференцию по восстановлению страны и пути достижения "справедливого и продолжительного мира", а также примет участие в церемонии по передаче Украине крупногабаритного энергетического оборудования для подготовки к зиме, сообщил МИД Японии.
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"Министр Камикава посетит Украину 7 января и проведет ряд встреч, включая встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. В ходе визита министр Камикава снова подтвердит украинской стороне, что последовательная политика Японии по поддержке Украины останется неизменной даже перед лицом современной суровой международной ситуации. Министр Камикава также расскажет украинской стороне о деталях помощи Японии и ее планах", - говорится в сообщении МИД.
Кроме того, Камикава обсудит вопросы, связанные с восстановлением Украины, в частности с проведением японо-украинской конференции по экономическому восстановлению, которая пройдет в Токио 19 февраля и в которой должен принять участие украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Министр иностранных дел Японии примет участие в откровенной дискуссии с украинскими партнерами по усилиям для достижения справедливого и продолжительного мира... и потенциалу Японии для конкретного вклада в этот процесс", - сообщил МИД.
Добавляется, что в ходе визита Камикава примет участие в церемонии передачи Украине крупногабаритного энергетического оборудования для подготовки к зиме.