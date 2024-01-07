Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Украина без поддержки Запада может начать печатать деньги - РИА Новости, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:42 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/ukraina-1920008251.html
СМИ: Украина без поддержки Запада может начать печатать деньги
СМИ: Украина без поддержки Запада может начать печатать деньги - РИА Новости, 07.01.2024
СМИ: Украина без поддержки Запада может начать печатать деньги
Без поддержки со стороны западных стран Украине придется создавать серьезные риски для своей экономики – либо снижать бюджетные траты, либо печатать деньги для... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T04:42
2024-01-07T04:42
сергей лавров
нато
джо байден
украина
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572239160_138:0:2965:1590_1920x0_80_0_0_d5365f1a81a9df6ccba28683bc0b7b28.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Без поддержки со стороны западных стран Украине придется создавать серьезные риски для своей экономики – либо снижать бюджетные траты, либо печатать деньги для восполнения дефицита, пишет газета Wall Street Journal. "В краткосрочной перспективе Украина находится в более уязвимой ситуации на фоне сокращения западной поддержки и растущей обеспокоенности насчет возможной смены общественного мнения в США после президентских выборов в 2024 году. Без поддержки Украине придется урезать бюджетные траты или даже печатать деньги для восполнения дефицита, что грозит серьезными рисками для ее экономики", - указывает газета. Газета также подчеркивает, что инвестиции Украины в собственные военные производственные мощности не могут вывести ее на один уровень с гораздо более масштабным российским ВПК. Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву, в администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от президента Джо Байдена шагов по охране границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918711517.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572239160_491:0:2611:1590_1920x0_80_0_0_776e66583fc4742eea2b8f0b2af1fdc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, нато, джо байден, украина, россия, сша
Сергей Лавров, НАТО, Джо Байден, Украина, Россия, США
СМИ: Украина без поддержки Запада может начать печатать деньги

WSJ: Киев без поддержки Запада будет либо снижать траты, либо печатать деньги

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкДенежная купюра долларов США и монета гривны Украины
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Без поддержки со стороны западных стран Украине придется создавать серьезные риски для своей экономики – либо снижать бюджетные траты, либо печатать деньги для восполнения дефицита, пишет газета Wall Street Journal.
«
"В краткосрочной перспективе Украина находится в более уязвимой ситуации на фоне сокращения западной поддержки и растущей обеспокоенности насчет возможной смены общественного мнения в США после президентских выборов в 2024 году. Без поддержки Украине придется урезать бюджетные траты или даже печатать деньги для восполнения дефицита, что грозит серьезными рисками для ее экономики", - указывает газета.
Газета также подчеркивает, что инвестиции Украины в собственные военные производственные мощности не могут вывести ее на один уровень с гораздо более масштабным российским ВПК.
Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву, в администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от президента Джо Байдена шагов по охране границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Лавров прокомментировал попытки Запада объявить Украину победителем
28 декабря 2023, 12:12
 
Сергей ЛавровНАТОДжо БайденУкраинаРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала