https://ria.ru/20240107/ugroza-1920034323.html

На Западе не верят в российскую угрозу, заявил эксперт

На Западе не верят в российскую угрозу, заявил эксперт - РИА Новости, 08.01.2024

На Западе не верят в российскую угрозу, заявил эксперт

Ряд западных лидеров не верят, что их страны окажутся под угрозой, если Россия добьется успеха в украинском конфликте, иначе бы давно задействовали все средства РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-07T11:19

2024-01-07T11:19

2024-01-08T00:16

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Ряд западных лидеров не верят, что их страны окажутся под угрозой, если Россия добьется успеха в украинском конфликте, иначе бы давно задействовали все средства и поставили Киеву вооружения для "победы" над РФ, пишет британский полковник в отставке Ричард Кемп в комментарии для газеты Telegraph. "Недостаточно говорить Западу, что украинцы борются не только за свою собственную страну, но и за всю Европу, которая сама окажется под угрозой со стороны Москвы, если (президент России Владимир) Путин добьется успеха в этой войне. Это, конечно, правда, но нет никаких признаков того, что президент США или западноевропейские лидеры действительно в это верят. Если бы они верили, они бы давно задействовали все средства, чтобы сдержать Путина и поставить Украине огромное количество вооружений, необходимых ей для победы над Россией", - считает Кемп. По его мнению, что в настоящее время Владимир Зеленский сталкивается "с величайшими испытаниями для своего лидерства" со времен февраля 2022 года. По словам эксперта, когда он был в Киеве последний раз, среди некоторых политических лидеров "наверняка обсуждалась идея" мирного соглашения, при котором Россия "приняла бы членство Украины в НАТО" в обмен на гарантии того, что Украина не будет пытаться "вернуть" территории. Президент США Джо Байден и многие европейские лидеры не хотят "ничего, кроме такого мирного соглашения, и как можно скорее", считает автор. Кемп добавляет при этом, что любое серьезное рассмотрение мирных переговоров "в значительной степени гарантирует поражение Украины". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231230/general-1919079293.html

https://ria.ru/20231229/ugroza-1918957741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, сергей лавров, нато, в мире