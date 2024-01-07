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Нижегородские полицейские помогли туристам в ночь на Рождество - РИА Новости, 07.01.2024
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
23:32 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/turisty-1920095553.html
Нижегородские полицейские помогли туристам в ночь на Рождество
Нижегородские полицейские помогли туристам в ночь на Рождество - РИА Новости, 07.01.2024
Нижегородские полицейские помогли туристам в ночь на Рождество
Сотрудники полиции в Нижегородской области в рождественскую ночь оказали помощь пассажирам междугороднего автобуса, сломавшегося в пути, сообщила официальный... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T23:32
2024-01-07T23:32
хорошие новости
нижегородская область
ирина волк
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижегородской области в рождественскую ночь оказали помощь пассажирам междугороднего автобуса, сломавшегося в пути, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Люди возвращались с автобусной экскурсии по маршруту "Казань - Йошкар-Ола - Москва". Ночью у автобуса из строя вышел генератор, поэтому ни отопительного оборудования, ни световых приборов у него не было. Инспекторы ДПС, заметившие автобус на трассе в Богородском районе Нижегородской области, быстро оценили ситуацию, состояние замёрзших пассажиров и водителя, и приняли решение о помощи", - написала Волк в своем Telegram-канале. Сотрудники МВД на служебных автомобилях оперативно доставили 49 человек, в том числе десять детей, из сломанного автобуса на пост УГИБДД "Окский", где согрели горячим чаем и обеспечили тёплой одеждой. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД, утром за туристами прислали другой автобус, на котором они продолжили свое путешествие.
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нижегородская область, ирина волк, россия, йошкар-ола
Хорошие новости, Нижегородская область, Ирина Волк, Россия, Йошкар-Ола
Нижегородские полицейские помогли туристам в ночь на Рождество

Нижегородские полицейские помогли туристам из сломавшегося автобуса в Рождество

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль Путешествие в Рождество - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Фестиваль "Путешествие в Рождество". Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижегородской области в рождественскую ночь оказали помощь пассажирам междугороднего автобуса, сломавшегося в пути, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«
"Люди возвращались с автобусной экскурсии по маршруту "Казань - Йошкар-Ола - Москва". Ночью у автобуса из строя вышел генератор, поэтому ни отопительного оборудования, ни световых приборов у него не было. Инспекторы ДПС, заметившие автобус на трассе в Богородском районе Нижегородской области, быстро оценили ситуацию, состояние замёрзших пассажиров и водителя, и приняли решение о помощи", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Сотрудники МВД на служебных автомобилях оперативно доставили 49 человек, в том числе десять детей, из сломанного автобуса на пост УГИБДД "Окский", где согрели горячим чаем и обеспечили тёплой одеждой.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД, утром за туристами прислали другой автобус, на котором они продолжили свое путешествие.
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Хорошие новостиНижегородская областьИрина ВолкРоссияЙошкар-Ола
 
 
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