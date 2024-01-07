https://ria.ru/20240107/trevoga-1920001833.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.01.2024

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также подконтрольных... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T01:45

2024-01-07T01:45

2024-01-07T01:45

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Одесской области тревога прозвучала в 22.52 мск, в Черкасской - в 00.38, в Винницкой - в 01.04, в Хмельницкой - в 01.31, в Киевской, Харьковской и Днепропетровской - в 01.35. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240106/vzryv-1919989471.html

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украина

хмельницкий (город)

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россия, украина, хмельницкий (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире