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Во время теракта под Иерусалимом пострадали два человека - РИА Новости, 07.01.2024
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21:21 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/terakt-1920088559.html
Во время теракта под Иерусалимом пострадали два человека
Во время теракта под Иерусалимом пострадали два человека - РИА Новости, 07.01.2024
Во время теракта под Иерусалимом пострадали два человека
Два человека пострадали в результате теракта в окрестностях Иерусалима, террорист нейтрализован, заявила израильская полиция в соцсети X. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T21:21
2024-01-07T21:21
в мире
иерусалим
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Два человека пострадали в результате теракта в окрестностях Иерусалима, террорист нейтрализован, заявила израильская полиция в соцсети X. "Теракт с использованием транспортного средства имел место на КПП "Рас-Биду"... (в окрестностях Иерусалима), который привел к легким ранениям у двух человек", - говорится в сообщении полиции.Отмечается, что правоохранители нейтрализовали террориста.
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в мире, иерусалим, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иерусалим, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Во время теракта под Иерусалимом пострадали два человека

Два человека ранены при теракте около Иерусалима, террориста нейтрализовали

© AP Photo / Mahmoud IlleanСотрудник правоохранительных органов Израиля в Иерусалиме
Сотрудник правоохранительных органов Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
Сотрудник правоохранительных органов Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Два человека пострадали в результате теракта в окрестностях Иерусалима, террорист нейтрализован, заявила израильская полиция в соцсети X.
«
"Теракт с использованием транспортного средства имел место на КПП "Рас-Биду"... (в окрестностях Иерусалима), который привел к легким ранениям у двух человек", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что правоохранители нейтрализовали террориста.
Израильская полиция на месте происшествия, где палестинец напал с ножом на патруль пограничной полиции и насмерть ранил 20-летнюю девушку-полицейского в Старом городе Иерусалима. 6 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
В Иерусалиме погибла сотрудница полиции, на которую напал палестинец
6 ноября 2023, 19:01
 
В миреИерусалимОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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