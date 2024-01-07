https://ria.ru/20240107/terakt-1920088559.html

Во время теракта под Иерусалимом пострадали два человека

Во время теракта под Иерусалимом пострадали два человека - РИА Новости, 07.01.2024

Во время теракта под Иерусалимом пострадали два человека

Два человека пострадали в результате теракта в окрестностях Иерусалима, террорист нейтрализован, заявила израильская полиция в соцсети X. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T21:21

2024-01-07T21:21

2024-01-07T21:21

в мире

иерусалим

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Два человека пострадали в результате теракта в окрестностях Иерусалима, террорист нейтрализован, заявила израильская полиция в соцсети X. "Теракт с использованием транспортного средства имел место на КПП "Рас-Биду"... (в окрестностях Иерусалима), который привел к легким ранениям у двух человек", - говорится в сообщении полиции.Отмечается, что правоохранители нейтрализовали террориста.

https://ria.ru/20231106/izrail-1907758689.html

иерусалим

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иерусалим, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году