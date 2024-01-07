https://ria.ru/20240107/terakt-1920088559.html
Во время теракта под Иерусалимом пострадали два человека
Во время теракта под Иерусалимом пострадали два человека - РИА Новости, 07.01.2024
Во время теракта под Иерусалимом пострадали два человека
Два человека пострадали в результате теракта в окрестностях Иерусалима, террорист нейтрализован, заявила израильская полиция в соцсети X. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T21:21
2024-01-07T21:21
2024-01-07T21:21
в мире
иерусалим
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Два человека пострадали в результате теракта в окрестностях Иерусалима, террорист нейтрализован, заявила израильская полиция в соцсети X. "Теракт с использованием транспортного средства имел место на КПП "Рас-Биду"... (в окрестностях Иерусалима), который привел к легким ранениям у двух человек", - говорится в сообщении полиции.Отмечается, что правоохранители нейтрализовали террориста.
https://ria.ru/20231106/izrail-1907758689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иерусалим, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иерусалим, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Во время теракта под Иерусалимом пострадали два человека
Два человека ранены при теракте около Иерусалима, террориста нейтрализовали