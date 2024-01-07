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Спикер Джонсон упрекнул Белый дом в отсутствии стратегии по Украине - РИА Новости, 07.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:54 07.01.2024 (обновлено: 19:21 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/strategiya-1920076592.html
Спикер Джонсон упрекнул Белый дом в отсутствии стратегии по Украине
Спикер Джонсон упрекнул Белый дом в отсутствии стратегии по Украине - РИА Новости, 07.01.2024
Спикер Джонсон упрекнул Белый дом в отсутствии стратегии по Украине
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон обвинил Белый дом в отсутствии стратегии по украинскому конфликту. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T18:54
2024-01-07T19:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
майк джонсон
киев
сша
энтони блинкен
джо байден
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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон обвинил Белый дом в отсутствии стратегии по украинскому конфликту.&quot;Какова конечная цель на Украине? Какова наша стратегия?&quot; — задался он вопросами в эфире телеканала CBS.Джонсон напомнил о государственном долге США в 34 триллиона долларов, отметив, что финансирование Киева — это очень "серьезный вопрос". Он также добавил, что запрашивал у администрации президента письменно, публично и в частном порядке информацию о стратегии Вашингтона, однако там на его обращение не отреагировали. Без ответов же одобрить дальнейшее выделение средств Украине "очень трудно", подчеркнул спикер палаты представителей.В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы Соединенных Штатов. В итоге компромисс так и не нашли, а палата представителей ушла на зимние каникулы.Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.
https://ria.ru/20240105/vstrecha-1919878768.html
https://ria.ru/20240105/shatdaun-1919861048.html
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в мире, украина, майк джонсон, киев, сша, энтони блинкен, джо байден, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Майк Джонсон, Киев, США, Энтони Блинкен, Джо Байден, Евросоюз
Спикер Джонсон упрекнул Белый дом в отсутствии стратегии по Украине

Спикер Майк Джонсон упрекнул Белый дом в отсутствии стратегии по Украине

© AP Photo / Manuel Balce CenetaСпикер палаты представителей Майк Джонсон
Спикер палаты представителей Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Спикер палаты представителей Майк Джонсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон обвинил Белый дом в отсутствии стратегии по украинскому конфликту.
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"Какова конечная цель на Украине? Какова наша стратегия?" — задался он вопросами в эфире телеканала CBS.

Избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Источник: спикер Джонсон еще думает над встречей с Байденом по Украине
5 января, 23:31
Джонсон напомнил о государственном долге США в 34 триллиона долларов, отметив, что финансирование Киева — это очень "серьезный вопрос". Он также добавил, что запрашивал у администрации президента письменно, публично и в частном порядке информацию о стратегии Вашингтона, однако там на его обращение не отреагировали. Без ответов же одобрить дальнейшее выделение средств Украине "очень трудно", подчеркнул спикер палаты представителей.
В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
В Белом доме боятся, что правительство США в январе ждет частичный шатдаун
5 января, 19:22
Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы Соединенных Штатов.
В итоге компромисс так и не нашли, а палата представителей ушла на зимние каникулы.
Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Премьер Баварии призвал к поставкам Украине немецких ракет
Вчера, 17:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМайк ДжонсонКиевСШАЭнтони БлинкенДжо БайденЕвросоюз
 
 
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