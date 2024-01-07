Спикер Джонсон упрекнул Белый дом в отсутствии стратегии по Украине
Спикер Майк Джонсон упрекнул Белый дом в отсутствии стратегии по Украине
© AP Photo / Manuel Balce CenetaСпикер палаты представителей Майк Джонсон
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Спикер палаты представителей Майк Джонсон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон обвинил Белый дом в отсутствии стратегии по украинскому конфликту.
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"Какова конечная цель на Украине? Какова наша стратегия?" — задался он вопросами в эфире телеканала CBS.
Джонсон напомнил о государственном долге США в 34 триллиона долларов, отметив, что финансирование Киева — это очень "серьезный вопрос". Он также добавил, что запрашивал у администрации президента письменно, публично и в частном порядке информацию о стратегии Вашингтона, однако там на его обращение не отреагировали. Без ответов же одобрить дальнейшее выделение средств Украине "очень трудно", подчеркнул спикер палаты представителей.
В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы Соединенных Штатов.
В итоге компромисс так и не нашли, а палата представителей ушла на зимние каникулы.
Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.