https://ria.ru/20240107/strategiya-1920076592.html

Спикер Джонсон упрекнул Белый дом в отсутствии стратегии по Украине

Спикер Джонсон упрекнул Белый дом в отсутствии стратегии по Украине - РИА Новости, 07.01.2024

Спикер Джонсон упрекнул Белый дом в отсутствии стратегии по Украине

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон обвинил Белый дом в отсутствии стратегии по украинскому конфликту. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T18:54

2024-01-07T18:54

2024-01-07T19:21

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон обвинил Белый дом в отсутствии стратегии по украинскому конфликту."Какова конечная цель на Украине? Какова наша стратегия?" — задался он вопросами в эфире телеканала CBS.Джонсон напомнил о государственном долге США в 34 триллиона долларов, отметив, что финансирование Киева — это очень "серьезный вопрос". Он также добавил, что запрашивал у администрации президента письменно, публично и в частном порядке информацию о стратегии Вашингтона, однако там на его обращение не отреагировали. Без ответов же одобрить дальнейшее выделение средств Украине "очень трудно", подчеркнул спикер палаты представителей.В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы Соединенных Штатов. В итоге компромисс так и не нашли, а палата представителей ушла на зимние каникулы.Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.

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https://ria.ru/20240105/shatdaun-1919861048.html

https://ria.ru/20240107/bavariya-1920071184.html

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в мире, украина, майк джонсон, киев, сша, энтони блинкен, джо байден, евросоюз