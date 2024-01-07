https://ria.ru/20240107/spetsoperatsiya-1920046585.html

Российская ПВО за сутки сбила украинские Су-25 и Су-27

Российская ПВО за сутки сбила украинские Су-25 и Су-27 - РИА Новости, 07.01.2024

Российская ПВО за сутки сбила украинские Су-25 и Су-27

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и истребитель Су-27, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T13:35

2024-01-07T13:35

2024-01-07T14:23

специальная военная операция на украине

россия

украина

днепропетровск

су-27

су-25

безопасность

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и истребитель Су-27, сообщили в Минобороны.Как уточняется, Су-25 удалось поразить возле Днепропетровска, а Су-27 — в районе Кривого Рога. Кроме того, силы противовоздушной обороны перехватили в зоне спецоперации 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун" и 38 беспилотников.Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10526 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14506 танков и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7656 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17170 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240107/spetsoperatsiya-1920044703.html

россия

украина

днепропетровск

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Дарья Буймова

россия, украина, днепропетровск, су-27, су-25, безопасность