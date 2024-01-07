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Российская ПВО за сутки сбила украинские Су-25 и Су-27 - РИА Новости, 07.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 07.01.2024 (обновлено: 14:23 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/spetsoperatsiya-1920046585.html
Российская ПВО за сутки сбила украинские Су-25 и Су-27
Российская ПВО за сутки сбила украинские Су-25 и Су-27 - РИА Новости, 07.01.2024
Российская ПВО за сутки сбила украинские Су-25 и Су-27
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и истребитель Су-27, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T13:35
2024-01-07T14:23
специальная военная операция на украине
россия
украина
днепропетровск
су-27
су-25
безопасность
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и истребитель Су-27, сообщили в Минобороны.Как уточняется, Су-25 удалось поразить возле Днепропетровска, а Су-27 — в районе Кривого Рога. Кроме того, силы противовоздушной обороны перехватили в зоне спецоперации 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун" и 38 беспилотников.Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10526 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14506 танков и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7656 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17170 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240107/spetsoperatsiya-1920044703.html
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россия, украина, днепропетровск, су-27, су-25, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Днепропетровск, Су-27, Су-25, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила украинские Су-25 и Су-27

Минобороны: российская ПВО сбила штурмовик Су-25 и истребитель Су-27 ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и истребитель Су-27, сообщили в Минобороны.
Как уточняется, Су-25 удалось поразить возле Днепропетровска, а Су-27 — в районе Кривого Рога. Кроме того, силы противовоздушной обороны перехватили в зоне спецоперации 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун" и 38 беспилотников.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10526 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14506 танков и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7656 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17170 единиц специальной военной автомобильной техники.
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