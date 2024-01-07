https://ria.ru/20240107/spetsoperatsiya-1920046585.html
Российская ПВО за сутки сбила украинские Су-25 и Су-27
Российская ПВО за сутки сбила украинские Су-25 и Су-27 - РИА Новости, 07.01.2024
Российская ПВО за сутки сбила украинские Су-25 и Су-27
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и истребитель Су-27, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T13:35
2024-01-07T13:35
2024-01-07T14:23
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и истребитель Су-27, сообщили в Минобороны.Как уточняется, Су-25 удалось поразить возле Днепропетровска, а Су-27 — в районе Кривого Рога. Кроме того, силы противовоздушной обороны перехватили в зоне спецоперации 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун" и 38 беспилотников.Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10526 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14506 танков и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7656 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17170 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240107/spetsoperatsiya-1920044703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, днепропетровск, су-27, су-25, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Днепропетровск, Су-27, Су-25, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила украинские Су-25 и Су-27
Минобороны: российская ПВО сбила штурмовик Су-25 и истребитель Су-27 ВСУ
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и истребитель Су-27, сообщили в Минобороны.
Как уточняется, Су-25 удалось поразить возле Днепропетровска, а Су-27 — в районе Кривого Рога. Кроме того, силы противовоздушной обороны перехватили в зоне спецоперации 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун" и 38 беспилотников.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10526 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14506 танков и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7656 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17170 единиц специальной военной автомобильной техники.
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