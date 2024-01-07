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В таллинском Центре русской культуры отметили православное Рождество - РИА Новости, 07.01.2024
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20:47 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/rozhdestvo-1920085659.html
В таллинском Центре русской культуры отметили православное Рождество
В таллинском Центре русской культуры отметили православное Рождество - РИА Новости, 07.01.2024
В таллинском Центре русской культуры отметили православное Рождество
Рождественская елка прошла в Центре русской культуры в эстонском Таллине, сообщает портал Delfi. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T20:47
2024-01-07T20:47
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эстония
дед мороз
снегурочка
иисус христос
русская православная церковь
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 янв - РИА Новости. Рождественская елка прошла в Центре русской культуры в эстонском Таллине, сообщает портал Delfi. "Гостей встречал колядками и создавал праздничное настроение хор храма Рождества Пресвятой Богородицы. Затем зрители увидели музыкальную "Зимнюю сказку" театра Детской оперы Центра Русской культуры. Главными действующими лицами и исполнителями наравне со взрослыми профессионалами были дети. Всех собравшихся поздравил митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений", - говорится в сообщении. После представления к гостям вышли Дед Мороз и Снегурочка, спели с ними любимые песни, поводили хоровод и выслушали под елкой все приготовленные детьми стихотворения. По доброй рождественской традиции каждый ребенок мог выбрать себе книгу в подарок. Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа. Шесть из 16 поместных православных Церквей, включая и Русскую православную церковь (РПЦ), отмечают его 7 января, так как пользуются юлианским календарем ("старым стилем"), а не григорианским ("новым стилем"). Двадцать пятого декабря по старому стилю соответствует 7 января по новому.
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таллин, эстония, дед мороз, снегурочка, иисус христос, русская православная церковь, новый год
Таллин, Эстония, Дед Мороз, Снегурочка, Иисус Христос, Русская православная церковь, Новый год
В таллинском Центре русской культуры отметили православное Рождество

В Таллине в Центре русской культуры прошла рождественская елка

© Фото : официальный сайт Центра Русской Культуры в ТаллинеЗдание Центра Русской Культуры в Таллине
Здание Центра Русской Культуры в Таллине - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© Фото : официальный сайт Центра Русской Культуры в Таллине
Здание Центра Русской Культуры в Таллине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 7 янв - РИА Новости. Рождественская елка прошла в Центре русской культуры в эстонском Таллине, сообщает портал Delfi.
«
"Гостей встречал колядками и создавал праздничное настроение хор храма Рождества Пресвятой Богородицы. Затем зрители увидели музыкальную "Зимнюю сказку" театра Детской оперы Центра Русской культуры. Главными действующими лицами и исполнителями наравне со взрослыми профессионалами были дети. Всех собравшихся поздравил митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений", - говорится в сообщении.
После представления к гостям вышли Дед Мороз и Снегурочка, спели с ними любимые песни, поводили хоровод и выслушали под елкой все приготовленные детьми стихотворения. По доброй рождественской традиции каждый ребенок мог выбрать себе книгу в подарок.
Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа. Шесть из 16 поместных православных Церквей, включая и Русскую православную церковь (РПЦ), отмечают его 7 января, так как пользуются юлианским календарем ("старым стилем"), а не григорианским ("новым стилем"). Двадцать пятого декабря по старому стилю соответствует 7 января по новому.
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ТаллинЭстонияДед МорозСнегурочкаИисус ХристосРусская православная церковьНовый год
 
 
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