Муфтий Гайнутдин поздравил патриарха Кирилла и православных с Рождеством
Муфтий Равиль Гайнутдин поздравил патриарха Кирилла и православных с Рождеством
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин . Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла и православных христианам с Рождеством Христовым, выразив Русской православной церкви признательность за усилия по гармонизации отношений с мусульманами.
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"От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, секретариата Международного мусульманского форума и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех православных христиан с наступлением одного из главных торжеств церковного календаря — Рождества Иисуса (Исы), мир ему! С искренним уважением присоединяюсь ко всем добрым поздравлениям и благопожеланиям, которые сегодня направляются Вам по случаю наступления сего праздника, и прошу принять мои братские пожелания Вам мира, крепкого здоровья и благоденствия на многие годы. Пользуясь настоящим случаем, выражаю глубокую признательность добрым усилиям Русской православной церкви, направленным на развитие и укрепление диалога и сотрудничества со странами исламского мира, а также на гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений на нашей общей Родине, России", - говорится в его поздравлении, опубликованном телеграм-канале ДУМ РФ.