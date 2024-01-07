https://ria.ru/20240107/rozhdestvo-1920056329.html

Муфтий Гайнутдин поздравил патриарха Кирилла и православных с Рождеством

Муфтий Гайнутдин поздравил патриарха Кирилла и православных с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2024

Муфтий Гайнутдин поздравил патриарха Кирилла и православных с Рождеством

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла и православных христианам... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T15:11

2024-01-07T15:11

2024-01-07T15:11

религия

россия

равиль гайнутдин

русская православная церковь

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла и православных христианам с Рождеством Христовым, выразив Русской православной церкви признательность за усилия по гармонизации отношений с мусульманами. "От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, секретариата Международного мусульманского форума и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех православных христиан с наступлением одного из главных торжеств церковного календаря — Рождества Иисуса (Исы), мир ему! С искренним уважением присоединяюсь ко всем добрым поздравлениям и благопожеланиям, которые сегодня направляются Вам по случаю наступления сего праздника, и прошу принять мои братские пожелания Вам мира, крепкого здоровья и благоденствия на многие годы. Пользуясь настоящим случаем, выражаю глубокую признательность добрым усилиям Русской православной церкви, направленным на развитие и укрепление диалога и сотрудничества со странами исламского мира, а также на гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений на нашей общей Родине, России", - говорится в его поздравлении, опубликованном телеграм-канале ДУМ РФ.

https://ria.ru/20240107/rozhdestvo-1920020383.html

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россия, равиль гайнутдин, русская православная церковь