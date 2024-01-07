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Муфтий Гайнутдин поздравил патриарха Кирилла и православных с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2024
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Религия
 
15:11 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/rozhdestvo-1920056329.html
Муфтий Гайнутдин поздравил патриарха Кирилла и православных с Рождеством
Муфтий Гайнутдин поздравил патриарха Кирилла и православных с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2024
Муфтий Гайнутдин поздравил патриарха Кирилла и православных с Рождеством
Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла и православных христианам... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T15:11
2024-01-07T15:11
религия
россия
равиль гайнутдин
русская православная церковь
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла и православных христианам с Рождеством Христовым, выразив Русской православной церкви признательность за усилия по гармонизации отношений с мусульманами. "От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, секретариата Международного мусульманского форума и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех православных христиан с наступлением одного из главных торжеств церковного календаря — Рождества Иисуса (Исы), мир ему! С искренним уважением присоединяюсь ко всем добрым поздравлениям и благопожеланиям, которые сегодня направляются Вам по случаю наступления сего праздника, и прошу принять мои братские пожелания Вам мира, крепкого здоровья и благоденствия на многие годы. Пользуясь настоящим случаем, выражаю глубокую признательность добрым усилиям Русской православной церкви, направленным на развитие и укрепление диалога и сотрудничества со странами исламского мира, а также на гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений на нашей общей Родине, России", - говорится в его поздравлении, опубликованном телеграм-канале ДУМ РФ.
https://ria.ru/20240107/rozhdestvo-1920020383.html
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россия, равиль гайнутдин, русская православная церковь
Религия, Россия, Равиль Гайнутдин, Русская православная церковь
Муфтий Гайнутдин поздравил патриарха Кирилла и православных с Рождеством

Муфтий Равиль Гайнутдин поздравил патриарха Кирилла и православных с Рождеством

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин . Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла и православных христианам с Рождеством Христовым, выразив Русской православной церкви признательность за усилия по гармонизации отношений с мусульманами.
«
"От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, секретариата Международного мусульманского форума и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех православных христиан с наступлением одного из главных торжеств церковного календаря — Рождества Иисуса (Исы), мир ему! С искренним уважением присоединяюсь ко всем добрым поздравлениям и благопожеланиям, которые сегодня направляются Вам по случаю наступления сего праздника, и прошу принять мои братские пожелания Вам мира, крепкого здоровья и благоденствия на многие годы. Пользуясь настоящим случаем, выражаю глубокую признательность добрым усилиям Русской православной церкви, направленным на развитие и укрепление диалога и сотрудничества со странами исламского мира, а также на гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений на нашей общей Родине, России", - говорится в его поздравлении, опубликованном телеграм-канале ДУМ РФ.
Женщина на рождественском богослужении в Свято-Николаевском архиерейском соборе Донецка - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
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