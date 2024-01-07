https://ria.ru/20240107/rozhdestvo-1920014805.html
Собянин поздравил москвичей с Рождеством
Собянин поздравил москвичей с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2024
Собянин поздравил москвичей с Рождеством
Мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством и пожелал им крепкого здоровья и благополучия. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T08:25
2024-01-07T08:25
2024-01-07T08:25
религия
религия
сергей собянин
рождество христово
общество
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством и пожелал им крепкого здоровья и благополучия. "Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Великий праздник наполняет мир радостью и любовью, утверждает идеалы добра и милосердия. Помогает каждому проявить свои лучшие человеческие качества", - написал Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, Рождество - это праздник, в который появляется искреннее желание делиться душевным теплом, заботиться о близких и всех людях, которые нуждаются в поддержке. "Свет Рождества несет в себе неиссякаемую энергию добрых дел, которая передается от сердца к сердцу. Желаю вам, дорогие друзья, праздничного настроения, крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего", - добавил Собянин.
https://ria.ru/20240107/rozhdestvo_khristovo-1918168153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, сергей собянин, рождество христово, общество
Религия, Религия, Сергей Собянин, Рождество Христово, Общество
Собянин поздравил москвичей с Рождеством
Собянин пожелал москвичам в Рождество крепкого здоровья и благополучия
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости.
Мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил
москвичей с Рождеством и пожелал им крепкого здоровья и благополучия.
"Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Великий праздник наполняет мир радостью и любовью, утверждает идеалы добра и милосердия. Помогает каждому проявить свои лучшие человеческие качества", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, Рождество - это праздник, в который появляется искреннее желание делиться душевным теплом, заботиться о близких и всех людях, которые нуждаются в поддержке.
"Свет Рождества несет в себе неиссякаемую энергию добрых дел, которая передается от сердца к сердцу. Желаю вам, дорогие друзья, праздничного настроения, крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего", - добавил Собянин.
Рождество Христово в Православной церкви