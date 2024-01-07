https://ria.ru/20240107/rozhdestvo-1919996268.html

Военнослужащие встречают Рождество в Главном храме ВС России

Военнослужащие встречают Рождество в Главном храме ВС России - РИА Новости, 07.01.2024

Военнослужащие встречают Рождество в Главном храме ВС России

Военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных сил России, а также рядовые прихожане встречают Рождество Христово на богослужении в Главном храме ВС РФ,... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T00:30

2024-01-07T00:30

2024-01-07T00:30

религия

александр солдатенков

новый год

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787506091_0:88:3325:1958_1920x0_80_0_0_114a665f20863af624f4090c8cd88458.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных сил России, а также рядовые прихожане встречают Рождество Христово на богослужении в Главном храме ВС РФ, сообщили журналистам в Минобороны России. "Торжество объединило под сводами Патриаршего собора во имя Воскресения Христова верующих военнослужащих и гражданский персонал ВС РФ, а также прихожан. Рождественскую службу возглавил митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Феогност. Сослуживал ему ключарь собора - протоиерей Александр Солдатенков, духовенство храма. В рождественские дни на Соборной площади храма продолжается зимний фестиваль "Наша зима", который уже посетили более 80 тысяч человек. Перед храмом открыт каток площадью 5,5 тысячи квадратных метров и самый длинный тюбинговый спуск длиной около 60 метров", - сообщили в оборонном ведомстве. Собор, возведенный на пожертвования, был освящен 14 июня 2020 года (в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне) и открылся для прихожан. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за подвиги в разные периоды российской истории. Образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма является самым большим изображением лика Христа, выполненным в мозаике. Опоясывает храм мультимедийный музей "Дорога памяти", где рассказывается история каждого дня Великой Отечественной войны. В специальной базе данных хранится информация обо всех участниках ВОВ. Размеры храма отсылают к важным числам, связанным с Великой Отечественной войной. Диаметр главного купола составляет 19,45 метра, высота звонницы - 75 метров, высота малого купола - 14,18 метра. Протяженность галереи музейного комплекса "Дорога памяти" составляет 1 418 метров - также по числу дней и ночей войны.

https://ria.ru/20240106/vstrecha-1919994599.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр солдатенков, новый год, россия