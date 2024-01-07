https://ria.ru/20240107/pvo-1920063505.html

"Слабое место": в ФРГ испугались последствий российских ударов по Украине

"Слабое место": в ФРГ испугались последствий российских ударов по Украине - РИА Новости, 07.01.2024

"Слабое место": в ФРГ испугались последствий российских ударов по Украине

Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем ПВО, пишет немецкий журнал Focus. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T16:31

2024-01-07T16:31

2024-01-07T16:31

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем ПВО, пишет немецкий журнал Focus."Это (система ПВО. – Прим. ред.) также и серьезное слабое место, так как все системы имеют общую черту: необходимые для них ракеты крайне редки. Даже советские боеприпасы закупаются на Западе, например, в Болгарии и Словакии", — отметили в издании.Кроме того, по словам представителя командования воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Украина самостоятельно не производит боеприпасы для ПВО, а для сбивания ракет и дронов они необходимы в большом количестве, говорится в материале. Еще одной проблемой стал тот факт, что современные западные ракеты, например, для ЗРК Patriot, очень дорогие и медленно производятся, а помощь из США практически не поступает, добавили в публикации. Все это ставит Украину в сложное положение перед угрозой новых массированных российских ударов, подчеркнули в статье."Нет предпосылок полагать, что удары по объектам на Украине будут становиться реже", — резюмировали в материале.В пятницу в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.

https://ria.ru/20240107/borba-1920039083.html

https://ria.ru/20240107/raketa-1920044157.html

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