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"Слабое место": в ФРГ испугались последствий российских ударов по Украине - РИА Новости, 07.01.2024
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16:31 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/pvo-1920063505.html
"Слабое место": в ФРГ испугались последствий российских ударов по Украине
"Слабое место": в ФРГ испугались последствий российских ударов по Украине - РИА Новости, 07.01.2024
"Слабое место": в ФРГ испугались последствий российских ударов по Украине
Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем ПВО, пишет немецкий журнал Focus. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T16:31
2024-01-07T16:31
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем ПВО, пишет немецкий журнал Focus."Это (система ПВО. – Прим. ред.) также и серьезное слабое место, так как все системы имеют общую черту: необходимые для них ракеты крайне редки. Даже советские боеприпасы закупаются на Западе, например, в Болгарии и Словакии", — отметили в издании.Кроме того, по словам представителя командования воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Украина самостоятельно не производит боеприпасы для ПВО, а для сбивания ракет и дронов они необходимы в большом количестве, говорится в материале. Еще одной проблемой стал тот факт, что современные западные ракеты, например, для ЗРК Patriot, очень дорогие и медленно производятся, а помощь из США практически не поступает, добавили в публикации. Все это ставит Украину в сложное положение перед угрозой новых массированных российских ударов, подчеркнули в статье."Нет предпосылок полагать, что удары по объектам на Украине будут становиться реже", — резюмировали в материале.В пятницу в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.
https://ria.ru/20240107/borba-1920039083.html
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в мире, украина, болгария, сша, focus, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Болгария, США, Focus, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Слабое место": в ФРГ испугались последствий российских ударов по Украине

Focus: у Украины не хватает ракет для систем ПВО

© AP Photo / LIBKOSСолдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв РИА Новости. Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем ПВО, пишет немецкий журнал Focus.
"Это (система ПВО. – Прим. ред.) также и серьезное слабое место, так как все системы имеют общую черту: необходимые для них ракеты крайне редки. Даже советские боеприпасы закупаются на Западе, например, в Болгарии и Словакии", — отметили в издании.
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Кроме того, по словам представителя командования воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Украина самостоятельно не производит боеприпасы для ПВО, а для сбивания ракет и дронов они необходимы в большом количестве, говорится в материале. Еще одной проблемой стал тот факт, что современные западные ракеты, например, для ЗРК Patriot, очень дорогие и медленно производятся, а помощь из США практически не поступает, добавили в публикации. Все это ставит Украину в сложное положение перед угрозой новых массированных российских ударов, подчеркнули в статье.
"Нет предпосылок полагать, что удары по объектам на Украине будут становиться реже", — резюмировали в материале.
В пятницу в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.
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