https://ria.ru/20240107/pravoslavie-1920042193.html

Россия стала опорой мирового православия, заявил патриарх Кирилл

Россия стала опорой мирового православия, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 07.01.2024

Россия стала опорой мирового православия, заявил патриарх Кирилл

Россия стала опорой православной веры во всем мире, у народа есть силы отражать посягательства на родную страну, заявил в рождественском интервью патриарх... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T12:49

2024-01-07T12:49

2024-01-07T12:49

религия

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

рождество христово

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Россия стала опорой православной веры во всем мире, у народа есть силы отражать посягательства на родную страну, заявил в рождественском интервью патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Россия, действительно, набрала силы - и материальные, и интеллектуальные, и научные, и военные. Множество сил! Но Россия набрала, несомненно, и духовную силу. Она стала опорой православия во всем мире... Сегодня у народа, у страны есть потенциал отражать тех, кто чает сокрушить Отечество наше. Именно так мы молимся в особой молитве на литургии - за мир, за прекращение военных действий и за победу нашу", - сказал он в рождественском интервью телеканалу "Россия 1". Он отметил, что Церковь не просто "играет какую-то культурную роль" и "обслуживает пенсионеров" на обочине общественной жизни - "она в центре жизни людей".

https://ria.ru/20240107/rozhdestvo-1917198327.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), рождество христово