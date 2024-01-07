https://ria.ru/20240107/pravoslavie-1920042193.html
Россия стала опорой мирового православия, заявил патриарх Кирилл
Россия стала опорой мирового православия, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 07.01.2024
Россия стала опорой мирового православия, заявил патриарх Кирилл
Россия стала опорой православной веры во всем мире, у народа есть силы отражать посягательства на родную страну, заявил в рождественском интервью патриарх... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T12:49
2024-01-07T12:49
2024-01-07T12:49
религия
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
рождество христово
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Россия стала опорой православной веры во всем мире, у народа есть силы отражать посягательства на родную страну, заявил в рождественском интервью патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Россия, действительно, набрала силы - и материальные, и интеллектуальные, и научные, и военные. Множество сил! Но Россия набрала, несомненно, и духовную силу. Она стала опорой православия во всем мире... Сегодня у народа, у страны есть потенциал отражать тех, кто чает сокрушить Отечество наше. Именно так мы молимся в особой молитве на литургии - за мир, за прекращение военных действий и за победу нашу", - сказал он в рождественском интервью телеканалу "Россия 1". Он отметил, что Церковь не просто "играет какую-то культурную роль" и "обслуживает пенсионеров" на обочине общественной жизни - "она в центре жизни людей".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), рождество христово
Религия, Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Рождество Христово
Россия стала опорой мирового православия, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл: Россия стала опорой православной веры во всем мире
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости.
Россия стала опорой православной веры во всем мире, у народа есть силы отражать посягательства на родную страну, заявил
в рождественском интервью патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Россия, действительно, набрала силы - и материальные, и интеллектуальные, и научные, и военные. Множество сил! Но Россия набрала, несомненно, и духовную силу. Она стала опорой православия во всем мире... Сегодня у народа, у страны есть потенциал отражать тех, кто чает сокрушить Отечество наше. Именно так мы молимся в особой молитве на литургии - за мир, за прекращение военных действий и за победу нашу", - сказал он в рождественском интервью телеканалу "Россия 1".
Он отметил, что Церковь не просто "играет какую-то культурную роль" и "обслуживает пенсионеров" на обочине общественной жизни - "она в центре жизни людей".
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