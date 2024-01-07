https://ria.ru/20240107/pravoslavie-1920014086.html
Среди американцев растет интерес к православию, заявил епископ
Среди американцев растет интерес к православию, заявил епископ - РИА Новости, 07.01.2024
Среди американцев растет интерес к православию, заявил епископ
Нападки на Православную церковь, имевшие место в мире в последние годы, способствовали тому, что все больше рядовых американцев стали уделять внимание... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T08:18
2024-01-07T08:18
2024-01-07T08:18
религия
религия
сша
русская православная церковь
сербская православная церковь
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Нападки на Православную церковь, имевшие место в мире в последние годы, способствовали тому, что все больше рядовых американцев стали уделять внимание православию, рассказал в интервью РИА Новости епископ Иероним (Шо). Владыка Иероним принял православие в Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ) в юности в 1960-е годы. По его словам, еще несколько лет назад американские газеты чаще публиковали статьи о православной вере в кулинарных вкладках, чем в религиозных разделах. Однако ситуация изменилась во время войны в Югославии, которая сопровождалась нападками на Сербскую Православную Церковь, после чего информация о православии стала появляться в главных новостях, отметил он. "В результате, все больше людей стали задаваться вопросом, что же представляет из себя православие, если его ненавидят, и почему так происходит. Таком образом многие американцы стали лучше понимать православие и присоединились к православной церкви," сказал епископ. Он выразил уверенность в том, что Русская Православная Церковь меньше других церквей подвержена изменениям, даже несмотря на то, что некоторые "второстепенные" традиции теперь изменились или ушли в прошлое. По его словам, это никак не отражается на богослужениях, которые остаются такими же, как были многие века назад. В свою очередь, настоятель Свято-Георгиевского храма в штате Юта священник Михаил ван Општалл согласился с тем, что все больше американцев проявляют внимание к русским православным традициям. В частности, он отметил, что у него в приходе есть немало 20-30-летних прихожан, которые не имеют русских корней, но интересуются церковной жизнью. "Я предполагаю, что в нынешнем изменчивом мире они стремятся найти более прочный фундамент," сказал отец Михаил. Отвечая на вопрос о различиях в праздновании Рождества Христова, которое Русская Православная Церковь, придерживающаяся старого стиля, отмечает 7 января, отец Михаил заметил, что большинство приходов РПЦЗ по традиции проводят торжественные богослужения утром, тогда как в России их принято устраиваться в праздничную ночь. В свою очередь, епископ Иероним (Шо) отметил, что в США Рождество является в большей степени коммерческим праздником. "Я до сих пор помню, как в детстве спрашивал бабушку, будет ли в этот день богослужение. Мне представлялось, что все должно быть закрыто по случаю праздника. Но в православии Рождество имеет, прежде всего, религиозный смысл," сказал он. Как отметил владыка, Западной Церкви после разделения в 1054 году пришлось пройти долгий путь реформации, контрреформации, реформ иезуитов и многих других вызовов, что в итоге привело к изменению многих традиций. "В США даже предпринимались попытки сделать празднование Рождества мирским, чтобы люди не говорили "Счастливого Рождества и Нового года", поскольку все связанное с Новым Заветом и Библией в целом будто бы ущемляет права нехристиан. Но в итоге это привело к тому, что все, кто празднует Рождество, стали еще сильнее ощущать его духовный смысл", - отметил владыка. Говоря о духовной важности Рождества, владыка Иероним сравнил это с вопросом о том, почему голодному нужна еда. Отец Михаил, со своей стороны, отметил, что верующие отмечают день рождения Бога, собираясь на духовную трапезу – литургию, которую Он предлагает людям в Своей Церкви.
https://ria.ru/20240107/rozhdestvo-1917198327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, сша, русская православная церковь, сербская православная церковь
Религия, Религия, США, Русская православная церковь, Сербская православная церковь
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Нападки на Православную церковь, имевшие место в мире в последние годы, способствовали тому, что все больше рядовых американцев стали уделять внимание православию, рассказал в интервью РИА Новости епископ Иероним (Шо).
Владыка Иероним принял православие в Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ) в юности в 1960-е годы. По его словам, еще несколько лет назад американские газеты чаще публиковали статьи о православной вере в кулинарных вкладках, чем в религиозных разделах. Однако ситуация изменилась во время войны в Югославии
, которая сопровождалась нападками на Сербскую Православную Церковь
, после чего информация о православии стала появляться в главных новостях, отметил он.
"В результате, все больше людей стали задаваться вопросом, что же представляет из себя православие, если его ненавидят, и почему так происходит. Таком образом многие американцы стали лучше понимать православие и присоединились к православной церкви," сказал епископ.
Он выразил уверенность в том, что Русская Православная Церковь
меньше других церквей подвержена изменениям, даже несмотря на то, что некоторые "второстепенные" традиции теперь изменились или ушли в прошлое. По его словам, это никак не отражается на богослужениях, которые остаются такими же, как были многие века назад.
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В свою очередь, настоятель Свято-Георгиевского храма в штате Юта
священник Михаил ван Општалл согласился с тем, что все больше американцев проявляют внимание к русским православным традициям. В частности, он отметил, что у него в приходе есть немало 20-30-летних прихожан, которые не имеют русских корней, но интересуются церковной жизнью.
"Я предполагаю, что в нынешнем изменчивом мире они стремятся найти более прочный фундамент," сказал отец Михаил.
Отвечая на вопрос о различиях в праздновании Рождества Христова, которое Русская Православная Церковь, придерживающаяся старого стиля, отмечает 7 января, отец Михаил заметил, что большинство приходов РПЦЗ по традиции проводят торжественные богослужения утром, тогда как в России
их принято устраиваться в праздничную ночь.
В свою очередь, епископ Иероним (Шо) отметил, что в США
Рождество является в большей степени коммерческим праздником. "Я до сих пор помню, как в детстве спрашивал бабушку, будет ли в этот день богослужение. Мне представлялось, что все должно быть закрыто по случаю праздника. Но в православии Рождество имеет, прежде всего, религиозный смысл," сказал он.
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Как отметил владыка, Западной Церкви после разделения в 1054 году пришлось пройти долгий путь реформации, контрреформации, реформ иезуитов и многих других вызовов, что в итоге привело к изменению многих традиций.
"В США даже предпринимались попытки сделать празднование Рождества мирским, чтобы люди не говорили "Счастливого Рождества и Нового года", поскольку все связанное с Новым Заветом и Библией в целом будто бы ущемляет права нехристиан. Но в итоге это привело к тому, что все, кто празднует Рождество, стали еще сильнее ощущать его духовный смысл", - отметил владыка.
Говоря о духовной важности Рождества, владыка Иероним сравнил это с вопросом о том, почему голодному нужна еда. Отец Михаил, со своей стороны, отметил, что верующие отмечают день рождения Бога, собираясь на духовную трапезу – литургию, которую Он предлагает людям в Своей Церкви.
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