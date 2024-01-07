https://ria.ru/20240107/pravoslavie-1920014086.html

Среди американцев растет интерес к православию, заявил епископ

Среди американцев растет интерес к православию, заявил епископ - РИА Новости, 07.01.2024

Среди американцев растет интерес к православию, заявил епископ

Нападки на Православную церковь, имевшие место в мире в последние годы, способствовали тому, что все больше рядовых американцев стали уделять внимание... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T08:18

2024-01-07T08:18

2024-01-07T08:18

религия

религия

сша

русская православная церковь

сербская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152931/22/1529312241_0:381:3199:2180_1920x0_80_0_0_0e251538185c1ad1437eb02f38b46221.jpg

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Нападки на Православную церковь, имевшие место в мире в последние годы, способствовали тому, что все больше рядовых американцев стали уделять внимание православию, рассказал в интервью РИА Новости епископ Иероним (Шо). Владыка Иероним принял православие в Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ) в юности в 1960-е годы. По его словам, еще несколько лет назад американские газеты чаще публиковали статьи о православной вере в кулинарных вкладках, чем в религиозных разделах. Однако ситуация изменилась во время войны в Югославии, которая сопровождалась нападками на Сербскую Православную Церковь, после чего информация о православии стала появляться в главных новостях, отметил он. "В результате, все больше людей стали задаваться вопросом, что же представляет из себя православие, если его ненавидят, и почему так происходит. Таком образом многие американцы стали лучше понимать православие и присоединились к православной церкви," сказал епископ. Он выразил уверенность в том, что Русская Православная Церковь меньше других церквей подвержена изменениям, даже несмотря на то, что некоторые "второстепенные" традиции теперь изменились или ушли в прошлое. По его словам, это никак не отражается на богослужениях, которые остаются такими же, как были многие века назад. В свою очередь, настоятель Свято-Георгиевского храма в штате Юта священник Михаил ван Општалл согласился с тем, что все больше американцев проявляют внимание к русским православным традициям. В частности, он отметил, что у него в приходе есть немало 20-30-летних прихожан, которые не имеют русских корней, но интересуются церковной жизнью. "Я предполагаю, что в нынешнем изменчивом мире они стремятся найти более прочный фундамент," сказал отец Михаил. Отвечая на вопрос о различиях в праздновании Рождества Христова, которое Русская Православная Церковь, придерживающаяся старого стиля, отмечает 7 января, отец Михаил заметил, что большинство приходов РПЦЗ по традиции проводят торжественные богослужения утром, тогда как в России их принято устраиваться в праздничную ночь. В свою очередь, епископ Иероним (Шо) отметил, что в США Рождество является в большей степени коммерческим праздником. "Я до сих пор помню, как в детстве спрашивал бабушку, будет ли в этот день богослужение. Мне представлялось, что все должно быть закрыто по случаю праздника. Но в православии Рождество имеет, прежде всего, религиозный смысл," сказал он. Как отметил владыка, Западной Церкви после разделения в 1054 году пришлось пройти долгий путь реформации, контрреформации, реформ иезуитов и многих других вызовов, что в итоге привело к изменению многих традиций. "В США даже предпринимались попытки сделать празднование Рождества мирским, чтобы люди не говорили "Счастливого Рождества и Нового года", поскольку все связанное с Новым Заветом и Библией в целом будто бы ущемляет права нехристиан. Но в итоге это привело к тому, что все, кто празднует Рождество, стали еще сильнее ощущать его духовный смысл", - отметил владыка. Говоря о духовной важности Рождества, владыка Иероним сравнил это с вопросом о том, почему голодному нужна еда. Отец Михаил, со своей стороны, отметил, что верующие отмечают день рождения Бога, собираясь на духовную трапезу – литургию, которую Он предлагает людям в Своей Церкви.

https://ria.ru/20240107/rozhdestvo-1917198327.html

https://ria.ru/20240107/patriarkh_kirill-1920004812.html

https://ria.ru/20240107/patriarkh_kirill-1919995082.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, сша, русская православная церковь, сербская православная церковь