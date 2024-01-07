https://ria.ru/20240107/pozhar-1920066263.html

Во Владивостоке загорелась гостиница

Во Владивостоке загорелась гостиница - РИА Новости, 07.01.2024

Во Владивостоке загорелась гостиница

Пожар произошёл вечером воскресенья в гостинично-ресторанном комплексе во Владивостоке, самостоятельно эвакуировались 18 человек, сообщает ГУ МЧС России по... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T16:55

2024-01-07T16:55

2024-01-07T17:03

происшествия

владивосток

россия

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 янв - РИА Новости. Пожар произошёл вечером воскресенья в гостинично-ресторанном комплексе во Владивостоке, самостоятельно эвакуировались 18 человек, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю в телеграм-канале ведомства. "По оперативным данным, 7 января в 20.08 (13.08 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в здании гостинично-ресторанного комплекса на улице Двенадцатая во Владивостоке. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 18 человек из числа посетителей и персонала", - говорится в сообщении. На момент прибытия пожарных горела плита, стол и вентиляция изнутри на кухне ресторана. Они повреждены на площади около 40 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Всего в тушении было задействовано 6 единиц пожарной техники, 29 человек личного состава.

https://ria.ru/20231118/pozhar-1910230184.html

владивосток

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, владивосток, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)