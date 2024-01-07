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Во Владивостоке загорелась гостиница - РИА Новости, 07.01.2024
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16:55 07.01.2024 (обновлено: 17:03 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/pozhar-1920066263.html
Во Владивостоке загорелась гостиница
Во Владивостоке загорелась гостиница - РИА Новости, 07.01.2024
Во Владивостоке загорелась гостиница
Пожар произошёл вечером воскресенья в гостинично-ресторанном комплексе во Владивостоке, самостоятельно эвакуировались 18 человек, сообщает ГУ МЧС России по... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T16:55
2024-01-07T17:03
происшествия
владивосток
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 янв - РИА Новости. Пожар произошёл вечером воскресенья в гостинично-ресторанном комплексе во Владивостоке, самостоятельно эвакуировались 18 человек, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю в телеграм-канале ведомства. "По оперативным данным, 7 января в 20.08 (13.08 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в здании гостинично-ресторанного комплекса на улице Двенадцатая во Владивостоке. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 18 человек из числа посетителей и персонала", - говорится в сообщении. На момент прибытия пожарных горела плита, стол и вентиляция изнутри на кухне ресторана. Они повреждены на площади около 40 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Всего в тушении было задействовано 6 единиц пожарной техники, 29 человек личного состава.
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владивосток
россия
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происшествия, владивосток, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке загорелась гостиница

Во Владивостоке загорелся отель, 18 человек эвакуировались по приезда пожарных

© Фото : МЧС Приморского края/TelegramТушение пожара в гостинично-ресторанном комплексе во Владивостоке
Тушение пожара в гостинично-ресторанном комплексе во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© Фото : МЧС Приморского края/Telegram
Тушение пожара в гостинично-ресторанном комплексе во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 7 янв - РИА Новости. Пожар произошёл вечером воскресенья в гостинично-ресторанном комплексе во Владивостоке, самостоятельно эвакуировались 18 человек, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю в телеграм-канале ведомства.
«
"По оперативным данным, 7 января в 20.08 (13.08 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в здании гостинично-ресторанного комплекса на улице Двенадцатая во Владивостоке. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 18 человек из числа посетителей и персонала", - говорится в сообщении.
На момент прибытия пожарных горела плита, стол и вентиляция изнутри на кухне ресторана. Они повреждены на площади около 40 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Всего в тушении было задействовано 6 единиц пожарной техники, 29 человек личного состава.
Пожар в придорожной гостинице в Свердловской области. 18 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
В Свердловской области загорелась крыша придорожной гостиницы
18 ноября 2023, 07:37
 
ПроисшествияВладивостокРоссияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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