https://ria.ru/20240107/pozhar-1920066263.html
Во Владивостоке загорелась гостиница
Во Владивостоке загорелась гостиница - РИА Новости, 07.01.2024
Во Владивостоке загорелась гостиница
Пожар произошёл вечером воскресенья в гостинично-ресторанном комплексе во Владивостоке, самостоятельно эвакуировались 18 человек, сообщает ГУ МЧС России по... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T16:55
2024-01-07T16:55
2024-01-07T17:03
происшествия
владивосток
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 янв - РИА Новости. Пожар произошёл вечером воскресенья в гостинично-ресторанном комплексе во Владивостоке, самостоятельно эвакуировались 18 человек, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю в телеграм-канале ведомства. "По оперативным данным, 7 января в 20.08 (13.08 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в здании гостинично-ресторанного комплекса на улице Двенадцатая во Владивостоке. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 18 человек из числа посетителей и персонала", - говорится в сообщении. На момент прибытия пожарных горела плита, стол и вентиляция изнутри на кухне ресторана. Они повреждены на площади около 40 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Всего в тушении было задействовано 6 единиц пожарной техники, 29 человек личного состава.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке загорелась гостиница
Во Владивостоке загорелся отель, 18 человек эвакуировались по приезда пожарных