https://ria.ru/20240107/porazheniya-1920045177.html

ВС России нанесли огневые поражения ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России нанесли огневые поражения ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 07.01.2024

ВС России нанесли огневые поражения ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 130 украинских военнослужащих, две бронемашины, поражены самоходка Krab, две гаубицы FH-70, сообщили РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T13:23

2024-01-07T13:23

2024-01-07T13:33

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

старомайорское

угледар

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 130 украинских военнослужащих, две бронемашины, поражены самоходка Krab, две гаубицы FH-70, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Угледар Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области."Противник потерял до 130 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.В ходе контрбатарейной борьбы поражены три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, два орудия Д-30, две противотанковые пушки "Рапира", а также склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.

старомайорское

угледар

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, старомайорское, угледар