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ВС России нанесли огневые поражения ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 07.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 07.01.2024 (обновлено: 13:33 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/porazheniya-1920045177.html
ВС России нанесли огневые поражения ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России нанесли огневые поражения ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 07.01.2024
ВС России нанесли огневые поражения ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 130 украинских военнослужащих, две бронемашины, поражены самоходка Krab, две гаубицы FH-70, сообщили РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T13:23
2024-01-07T13:33
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
старомайорское
угледар
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 130 украинских военнослужащих, две бронемашины, поражены самоходка Krab, две гаубицы FH-70, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Угледар Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области."Противник потерял до 130 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.В ходе контрбатарейной борьбы поражены три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, два орудия Д-30, две противотанковые пушки "Рапира", а также склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, старомайорское, угледар
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Старомайорское, Угледар
ВС России нанесли огневые поражения ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВС России нанесли огневые поражения ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 130 украинских военнослужащих, две бронемашины, поражены самоходка Krab, две гаубицы FH-70, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на южнодонецком направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Угледар Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области.
"Противник потерял до 130 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, два орудия Д-30, две противотанковые пушки "Рапира", а также склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныСтаромайорскоеУгледар
 
 
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