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ВС России нанесли огневые поражения ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России нанесли огневые поражения ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 07.01.2024
ВС России нанесли огневые поражения ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 130 украинских военнослужащих, две бронемашины, поражены самоходка Krab, две гаубицы FH-70, сообщили РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T13:23
2024-01-07T13:23
2024-01-07T13:33
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
старомайорское
угледар
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 130 украинских военнослужащих, две бронемашины, поражены самоходка Krab, две гаубицы FH-70, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Угледар Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области."Противник потерял до 130 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.В ходе контрбатарейной борьбы поражены три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, два орудия Д-30, две противотанковые пушки "Рапира", а также склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, старомайорское, угледар
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Старомайорское, Угледар
ВС России нанесли огневые поражения ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России нанесли огневые поражения ВСУ на Южнодонецком направлении