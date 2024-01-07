https://ria.ru/20240107/pokholodanie-1920053009.html

Жителей Крыма предупредили о резком похолодании

Жителей Крыма предупредили о резком похолодании - РИА Новости, 07.01.2024

Жителей Крыма предупредили о резком похолодании

Резкое похолодание придет в Крым в ближайшие дни, в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T14:41

2024-01-07T14:41

2024-01-07T14:41

общество

россия

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598160765_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5a5b980b05e53d3305cbd7359d00127b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Резкое похолодание придет в Крым в ближайшие дни, в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает крымское управление МЧС РФ. В Крыму с начала года установилась теплая погода. Так, 7 января температура воздуха днем прогрелась до плюс 15-17 градусов. "Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 8-10 января. В Крыму ожидается резкое изменение погодных условий", - говорится в сообщении. В частности, ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Отложения мокрого снега, гололедица. "Усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, 9 января северо-восточного местами до 25 м/с. 10 января температура воздуха понизится и составит: ночью минус 8-13 градусов, днем минус 1-6 градусов", - говорится в сообщении. Спасатели призвали крымчан и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при непогоде.

https://ria.ru/20240106/elista-1919952946.html

https://ria.ru/20240105/poselki-1919877334.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)