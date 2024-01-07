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Жителей Крыма предупредили о резком похолодании - РИА Новости, 07.01.2024
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14:41 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/pokholodanie-1920053009.html
Жителей Крыма предупредили о резком похолодании
Жителей Крыма предупредили о резком похолодании - РИА Новости, 07.01.2024
Жителей Крыма предупредили о резком похолодании
Резкое похолодание придет в Крым в ближайшие дни, в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T14:41
2024-01-07T14:41
общество
россия
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Резкое похолодание придет в Крым в ближайшие дни, в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает крымское управление МЧС РФ. В Крыму с начала года установилась теплая погода. Так, 7 января температура воздуха днем прогрелась до плюс 15-17 градусов. "Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 8-10 января. В Крыму ожидается резкое изменение погодных условий", - говорится в сообщении. В частности, ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Отложения мокрого снега, гололедица. "Усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, 9 января северо-восточного местами до 25 м/с. 10 января температура воздуха понизится и составит: ночью минус 8-13 градусов, днем минус 1-6 градусов", - говорится в сообщении. Спасатели призвали крымчан и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при непогоде.
https://ria.ru/20240106/elista-1919952946.html
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общество, россия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей Крыма предупредили о резком похолодании

В ближайшие дни в Крым придет резкое похолодание

© Фото : Министерство транспорта РКПоследствия снегопада на Крымском мосту
Последствия снегопада на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© Фото : Министерство транспорта РК
Последствия снегопада на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Резкое похолодание придет в Крым в ближайшие дни, в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает крымское управление МЧС РФ.
В Крыму с начала года установилась теплая погода. Так, 7 января температура воздуха днем прогрелась до плюс 15-17 градусов.
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«
"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 8-10 января. В Крыму ожидается резкое изменение погодных условий", - говорится в сообщении.
В частности, ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Отложения мокрого снега, гололедица.
«
"Усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, 9 января северо-восточного местами до 25 м/с. 10 января температура воздуха понизится и составит: ночью минус 8-13 градусов, днем минус 1-6 градусов", - говорится в сообщении.
Спасатели призвали крымчан и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при непогоде.
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ОбществоРоссияРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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