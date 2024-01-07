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Для остающихся без отопления жителей Подольска откроют ПВР - РИА Новости, 07.01.2024
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08:49 07.01.2024
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Для остающихся без отопления жителей Подольска откроют ПВР
Для остающихся без отопления жителей Подольска откроют ПВР - РИА Новости, 07.01.2024
Для остающихся без отопления жителей Подольска откроют ПВР
Пункт временного пребывания для жителей Подольска, оставшихся без отопления, открывают на базе УСЦ "Юность" в микрорайоне Климовск, сообщил глава горокруга... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T08:49
2024-01-07T08:49
подольск
климовск
происшествия
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Пункт временного пребывания для жителей Подольска, оставшихся без отопления, открывают на базе УСЦ "Юность" в микрорайоне Климовск, сообщил глава горокруга Григорий Артамонов в своем Telegram-канале. Ранее, по словам Артамонова, режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск. Вечером в субботу он сообщал, что локализованы аварии на магистралях, обследованы трубопроводы, тепло подано в 45 многоквартирных домов, заполнение системы на магистральных теплоносителях продолжается. "Организован пункт временного пребывания на базе УСЦ "Юность" (микрорайон Климовск, проезд Юности, дом 1) для людей, в чьих домах отсутствует отопление. С 09.00 организуем здесь горячее питание и чай. Есть возможность принять теплый душ и отдохнуть", - отметил глава горокруга.
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подольск, климовск, происшествия
Подольск, Климовск, Происшествия
Для остающихся без отопления жителей Подольска откроют ПВР

Для остающихся без отопления жителей Подольска на базе УСЦ "Юность" откроют ПВР

© Фото : Григорий Артамонов/TelegramРабота аварийной бригады в микрорайоне Климовск в Подольске
Работа аварийной бригады в микрорайоне Климовск в Подольске - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© Фото : Григорий Артамонов/Telegram
Работа аварийной бригады в микрорайоне Климовск в Подольске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Пункт временного пребывания для жителей Подольска, оставшихся без отопления, открывают на базе УСЦ "Юность" в микрорайоне Климовск, сообщил глава горокруга Григорий Артамонов в своем Telegram-канале.
Ранее, по словам Артамонова, режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск. Вечером в субботу он сообщал, что локализованы аварии на магистралях, обследованы трубопроводы, тепло подано в 45 многоквартирных домов, заполнение системы на магистральных теплоносителях продолжается.
"Организован пункт временного пребывания на базе УСЦ "Юность" (микрорайон Климовск, проезд Юности, дом 1) для людей, в чьих домах отсутствует отопление. С 09.00 организуем здесь горячее питание и чай. Есть возможность принять теплый душ и отдохнуть", - отметил глава горокруга.
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ПодольскКлимовскПроисшествия
 
 
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