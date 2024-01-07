https://ria.ru/20240107/podolsk-1920015696.html

Для остающихся без отопления жителей Подольска откроют ПВР

Для остающихся без отопления жителей Подольска откроют ПВР - РИА Новости, 07.01.2024

Для остающихся без отопления жителей Подольска откроют ПВР

Пункт временного пребывания для жителей Подольска, оставшихся без отопления, открывают на базе УСЦ "Юность" в микрорайоне Климовск, сообщил глава горокруга... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T08:49

2024-01-07T08:49

2024-01-07T08:49

подольск

климовск

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919923458_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5bc8cc5ee83a32e8244846394ada2d61.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Пункт временного пребывания для жителей Подольска, оставшихся без отопления, открывают на базе УСЦ "Юность" в микрорайоне Климовск, сообщил глава горокруга Григорий Артамонов в своем Telegram-канале. Ранее, по словам Артамонова, режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск. Вечером в субботу он сообщал, что локализованы аварии на магистралях, обследованы трубопроводы, тепло подано в 45 многоквартирных домов, заполнение системы на магистральных теплоносителях продолжается. "Организован пункт временного пребывания на базе УСЦ "Юность" (микрорайон Климовск, проезд Юности, дом 1) для людей, в чьих домах отсутствует отопление. С 09.00 организуем здесь горячее питание и чай. Есть возможность принять теплый душ и отдохнуть", - отметил глава горокруга.

https://ria.ru/20240106/teplo-1919986654.html

подольск

климовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

подольск, климовск, происшествия