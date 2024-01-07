https://ria.ru/20240107/patriarkh_kirill-1920008007.html
Патриарх Кирилл призвал прощать тех, кто покинул страну и осознал ошибку
Патриарх Кирилл призвал прощать тех, кто покинул страну и осознал ошибку - РИА Новости, 07.01.2024
Патриарх Кирилл призвал прощать тех, кто покинул страну и осознал ошибку
Россия не должна отвергать покинувших ее людей, если они поняли, что совершили ошибку, сказал в рождественском интервью патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T04:14
2024-01-07T04:14
2024-01-07T04:14
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Россия не должна отвергать покинувших ее людей, если они поняли, что совершили ошибку, сказал в рождественском интервью патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния, осознания своей вины. Если люди, покинувшие Россию, даже выступавшие где-то и говорившие что-то против, вернулись с пониманием того, что совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть. Другого подхода к этой теме, кроме христианского, я сформулировать не могу", - сказал он в рождественском интервью телеканалу "Россия 1" о людях, покинувших Россию после начала специальной военной операции на Украине. При этом вопросы правоохранителей о степени вовлеченности этих людей в преступные действия не касаются священнослужителя, подчеркнул патриарх. "Я говорю, обращая внимание на то, что среди них есть люди вполне достойные, которые ошиблись, или испугались, или действительно попытались найти в жизни что-то для себя более удобное, комфортное, но были посрамлены на этом пути. И если они с покаянием возвращаются в родной дом, то дело отца заключается в том, чтобы принять их", - заключил он.
https://ria.ru/20240107/patriarkh_kirill-1920004812.html
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Патриарх Кирилл призвал прощать тех, кто покинул страну и осознал ошибку
Патриарх Кирилл: нельзя отталкивать покинувших страну людей, осознавших ошибку