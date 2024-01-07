https://ria.ru/20240107/patriarkh_kirill-1920007888.html

Патриарх Кирилл осознал подлинность списка Казанской иконы, взяв его в руки

Патриарх Кирилл осознал подлинность списка Казанской иконы, взяв его в руки - РИА Новости, 07.01.2024

Патриарх Кирилл осознал подлинность списка Казанской иконы, взяв его в руки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что осознал подлинность Московского списка Казанской иконы Богородицы, взяв его в руки. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T04:09

2024-01-07T04:09

2024-01-07T04:09

религия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что осознал подлинность Московского списка Казанской иконы Богородицы, взяв его в руки. "Прохожу, смотрю на икону и думаю: как всё-таки научились подделывать под старину, - не понимая, что передо мной подлинник. Беру эту икону в руки, поворачиваю и понимаю, что это старинная икона. И вспоминаю историю о том, что Московский список Казанской иконы Божией Матери был якобы похищен из храма на Красной площади. Причем никто не мог объяснить и толком рассказать, как это он был похищен. А что, воров не схватили, или была погоня, и кто вообще сказал, что он был похищен? Нет этой информации. И тогда мне приходит мысль: так может, никто его не похищал, а просто спрятали? Время такое было - спрятали образ; и то, что он оказался в патриаршей ризнице, тоже неслучайно. Куда же принести этот образ, чтобы его никуда не дели и ни в какой музей не передали?" - рассказал патриарх в рождественском интервью телеканалу "Россия 1". По всей видимости, добавил предстоятель РПЦ, образ был передан патриарху Алексию II и находился в патриаршей ризнице. Московский чудотворный список Казанской иконы Божией Матери, пребывавший в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского, а затем в построенном для него Казанском соборе на Красной площади, считался похищенным и утерянным с 1918 года. В День народного единства 4 ноября 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о его обретении. Святыня, датировку которой 1580-м годом подтвердила искусствоведческая экспертиза, была передана в восстановленный Казанский собор на Красной площади.

https://ria.ru/20240107/patriarkh_kirill-1920004812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)