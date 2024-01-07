https://ria.ru/20240107/patriarkh-1920060347.html

Патриарх Кирилл в Рождество обратился к клирикам, работающим в госпиталях

Патриарх Кирилл в Рождество обратился к клирикам, работающим в госпиталях - РИА Новости, 07.01.2024

Патриарх Кирилл в Рождество обратился к клирикам, работающим в госпиталях

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал священникам, работающим в госпиталях с раненными военнослужащими, особой духовной проницательности и... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T15:53

2024-01-07T15:53

2024-01-07T15:53

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал священникам, работающим в госпиталях с раненными военнослужащими, особой духовной проницательности и чувствительности, посетив в Рождество церковную клиническую больницу святителя Алексия митрополита Московского. "Это очень ответственное служение: приходить к людям, особенно молодым, которые потеряли здоровье, которые с очень тяжёлыми последствиями, потеряли руки ещё совсем молодыми людьми, у многих из которых семьи. Оно требует особого слова, и это слово должно быть от сердца, от разума - ни в коем случае не должно быть никакого механистического подхода... Эта пастырская ответственность требует, конечно, особой чувствительности, проницательности духовной. И поэтому приветствую вас, дорогие, и хотел бы пожелать вам того, чтобы вот именно так, а не иначе, вы подходили каждому раненному человеку", - сказал патриарх во время визита в церковную больницу. Он отметил, что ему и самому нелегко бывает находить верные слова для поддержки раненых, когда он их посещает, и назвал опасным знаком появление у священника привычки к такого рода ситуациям, превращение их в рутину. "Слова должны быть каждый раз особыми... У хирурга чувства должны уйти, а у священника - никогда: он должен сопереживать", - сказал патриарх духовенству в больничном храме. В Рождество патриарх посетил новое отделение кардиологии, пообщался с пациентами отделения паллиативной помощи, духовенством и медицинским персоналом больницы, и поздравил их с Рождеством. В больнице его сопровождали главврач Алексей Заров, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и замминистра здравоохранения Андрей Плотницкий, заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Предстоятель Русской церкви подарил больничному храму образ Владимирской Божией Матери, и передал больнице кардиорегистратор от благотворителей, пожелав Божией помощи врачам и особо отметив работу добровольцев. "Доброволец - это особое слово. Доброволец - это тот, кто по доброй воле пошёл делать добрые дела... Когда добровольно - никто не тащит, никакими привилегиями ты не будешь пользоваться, никакого особенного материального награждения не будешь получать - вот это и есть в чистом виде доброе дело, для которого вера - мера", - сказал патриарх, выступая перед персоналом. Больница была построена в 1903 году недалеко от городской границы Москвы. Купцы Медведниковы и Рахмановы выделили деньги на строительство медицинского учреждения "для неизлечимых лиц христианского вероисповедания", и оно приняло первых пациентов в 1904 году. В настоящее время больница Святителя Алексия – многопрофильное лечебное учреждение на 280 мест, учредителем которой является Русская православная церковь. В клинике лечатся люди из всех регионов России вне зависимости от вероисповедания. В состав лечебного учреждения входят многопрофильный стационар, консультационно-диагностическое отделение и дневной стационар. В больнице не оказываются платные медицинские услуги: лечение и обследование пациентов проводится за счет благотворительных средств и в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. С начала марта 2022 года больница оказывает амбулаторную и стационарную медицинскую помощь беженцам и пострадавшим в зоне СВО.

https://ria.ru/20240107/tserkov-1920041599.html

https://ria.ru/20240106/episkop-1919341044.html

https://ria.ru/20231212/zlo-1915296587.html

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Наталья Макарова

россия, москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), михаил мурашко, анна кузнецова, госдума рф, русская православная церковь, новый год, рождество христово