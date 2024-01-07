https://ria.ru/20240107/patriarkh-1920060347.html
Патриарх Кирилл в Рождество обратился к клирикам, работающим в госпиталях
Патриарх Кирилл в Рождество обратился к клирикам, работающим в госпиталях - РИА Новости, 07.01.2024
Патриарх Кирилл в Рождество обратился к клирикам, работающим в госпиталях
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал священникам, работающим в госпиталях с раненными военнослужащими, особой духовной проницательности и... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T15:53
2024-01-07T15:53
2024-01-07T15:53
религия
россия
москва
патриарх кирилл (владимир гундяев)
михаил мурашко
анна кузнецова
госдума рф
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886593093_0:143:3071:1870_1920x0_80_0_0_88245a2c23faa8fcbcc4ae274e3259a2.jpg
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал священникам, работающим в госпиталях с раненными военнослужащими, особой духовной проницательности и чувствительности, посетив в Рождество церковную клиническую больницу святителя Алексия митрополита Московского. "Это очень ответственное служение: приходить к людям, особенно молодым, которые потеряли здоровье, которые с очень тяжёлыми последствиями, потеряли руки ещё совсем молодыми людьми, у многих из которых семьи. Оно требует особого слова, и это слово должно быть от сердца, от разума - ни в коем случае не должно быть никакого механистического подхода... Эта пастырская ответственность требует, конечно, особой чувствительности, проницательности духовной. И поэтому приветствую вас, дорогие, и хотел бы пожелать вам того, чтобы вот именно так, а не иначе, вы подходили каждому раненному человеку", - сказал патриарх во время визита в церковную больницу. Он отметил, что ему и самому нелегко бывает находить верные слова для поддержки раненых, когда он их посещает, и назвал опасным знаком появление у священника привычки к такого рода ситуациям, превращение их в рутину. "Слова должны быть каждый раз особыми... У хирурга чувства должны уйти, а у священника - никогда: он должен сопереживать", - сказал патриарх духовенству в больничном храме. В Рождество патриарх посетил новое отделение кардиологии, пообщался с пациентами отделения паллиативной помощи, духовенством и медицинским персоналом больницы, и поздравил их с Рождеством. В больнице его сопровождали главврач Алексей Заров, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и замминистра здравоохранения Андрей Плотницкий, заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Предстоятель Русской церкви подарил больничному храму образ Владимирской Божией Матери, и передал больнице кардиорегистратор от благотворителей, пожелав Божией помощи врачам и особо отметив работу добровольцев. "Доброволец - это особое слово. Доброволец - это тот, кто по доброй воле пошёл делать добрые дела... Когда добровольно - никто не тащит, никакими привилегиями ты не будешь пользоваться, никакого особенного материального награждения не будешь получать - вот это и есть в чистом виде доброе дело, для которого вера - мера", - сказал патриарх, выступая перед персоналом. Больница была построена в 1903 году недалеко от городской границы Москвы. Купцы Медведниковы и Рахмановы выделили деньги на строительство медицинского учреждения "для неизлечимых лиц христианского вероисповедания", и оно приняло первых пациентов в 1904 году. В настоящее время больница Святителя Алексия – многопрофильное лечебное учреждение на 280 мест, учредителем которой является Русская православная церковь. В клинике лечатся люди из всех регионов России вне зависимости от вероисповедания. В состав лечебного учреждения входят многопрофильный стационар, консультационно-диагностическое отделение и дневной стационар. В больнице не оказываются платные медицинские услуги: лечение и обследование пациентов проводится за счет благотворительных средств и в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. С начала марта 2022 года больница оказывает амбулаторную и стационарную медицинскую помощь беженцам и пострадавшим в зоне СВО.
https://ria.ru/20240107/tserkov-1920041599.html
https://ria.ru/20240106/episkop-1919341044.html
https://ria.ru/20231212/zlo-1915296587.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886593093_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_ab686de2aab131a7296b1434245b7b85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), михаил мурашко, анна кузнецова, госдума рф, русская православная церковь, новый год, рождество христово
Религия, Россия, Москва, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Михаил Мурашко, Анна Кузнецова, Госдума РФ, Русская православная церковь, Новый год, Рождество Христово
Патриарх Кирилл в Рождество обратился к клирикам, работающим в госпиталях
Патриарх пожелал священникам, работающим с ранеными, духовной чувствительности
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал священникам, работающим в госпиталях с раненными военнослужащими, особой духовной проницательности и чувствительности, посетив в Рождество церковную клиническую больницу святителя Алексия митрополита Московского.
"Это очень ответственное служение: приходить к людям, особенно молодым, которые потеряли здоровье, которые с очень тяжёлыми последствиями, потеряли руки ещё совсем молодыми людьми, у многих из которых семьи. Оно требует особого слова, и это слово должно быть от сердца, от разума - ни в коем случае не должно быть никакого механистического подхода... Эта пастырская ответственность требует, конечно, особой чувствительности, проницательности духовной. И поэтому приветствую вас, дорогие, и хотел бы пожелать вам того, чтобы вот именно так, а не иначе, вы подходили каждому раненному человеку", - сказал патриарх во время визита в церковную больницу.
Церкви нужно по-разному обращаться к солдатам и командирам, заявил патриарх
Он отметил, что ему и самому нелегко бывает находить верные слова для поддержки раненых, когда он их посещает, и назвал опасным знаком появление у священника привычки к такого рода ситуациям, превращение их в рутину.
"Слова должны быть каждый раз особыми... У хирурга чувства должны уйти, а у священника - никогда: он должен сопереживать", - сказал патриарх духовенству в больничном храме.
В Рождество патриарх посетил новое отделение кардиологии, пообщался с пациентами отделения паллиативной помощи, духовенством и медицинским персоналом больницы, и поздравил их с Рождеством. В больнице его сопровождали главврач Алексей Заров, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
и замминистра здравоохранения Андрей Плотницкий, заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова
, глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова
.
Предстоятель Русской церкви подарил больничному храму образ Владимирской Божией Матери, и передал больнице кардиорегистратор от благотворителей, пожелав Божией помощи врачам и особо отметив работу добровольцев.
Епископ Пантелеимон: помогая другим, обретаешь подлинную радость
«
"Доброволец - это особое слово. Доброволец - это тот, кто по доброй воле пошёл делать добрые дела... Когда добровольно - никто не тащит, никакими привилегиями ты не будешь пользоваться, никакого особенного материального награждения не будешь получать - вот это и есть в чистом виде доброе дело, для которого вера - мера", - сказал патриарх, выступая перед персоналом.
Больница была построена в 1903 году недалеко от городской границы Москвы
. Купцы Медведниковы и Рахмановы выделили деньги на строительство медицинского учреждения "для неизлечимых лиц христианского вероисповедания", и оно приняло первых пациентов в 1904 году.
В настоящее время больница Святителя Алексия – многопрофильное лечебное учреждение на 280 мест, учредителем которой является Русская православная церковь
. В клинике лечатся люди из всех регионов России вне зависимости от вероисповедания.
В состав лечебного учреждения входят многопрофильный стационар, консультационно-диагностическое отделение и дневной стационар. В больнице не оказываются платные медицинские услуги: лечение и обследование пациентов проводится за счет благотворительных средств и в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. С начала марта 2022 года больница оказывает амбулаторную и стационарную медицинскую помощь беженцам и пострадавшим в зоне СВО.
Россия противостоит злу, грозящему всему миру, заявил патриарх Кирилл