https://ria.ru/20240107/obstrel-1920039548.html
В Донецке при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница
В Донецке при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 07.01.2024
В Донецке при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T12:17
2024-01-07T12:17
2024-01-07T12:17
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в воскресенье в 09.55 ВСУ обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. "Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц... город Донецк (Куйбышевский район): по улице Шахтерской славы, 13 ранена женщина 1957 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240107/pushilin-1920010185.html
донецк
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика
В Донецке при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница
В Донецке в канун Рождества при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница