https://ria.ru/20240107/obstrel-1920039548.html

В Донецке при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница

В Донецке при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 07.01.2024

В Донецке при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранения в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T12:17

2024-01-07T12:17

2024-01-07T12:17

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в воскресенье в 09.55 ВСУ обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. "Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц... город Донецк (Куйбышевский район): по улице Шахтерской славы, 13 ранена женщина 1957 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240107/pushilin-1920010185.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика