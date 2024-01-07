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В Донецке при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 07.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/obstrel-1920039548.html
В Донецке при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница
В Донецке при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 07.01.2024
В Донецке при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T12:17
2024-01-07T12:17
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в воскресенье в 09.55 ВСУ обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. "Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц... город Донецк (Куйбышевский район): по улице Шахтерской славы, 13 ранена женщина 1957 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240107/pushilin-1920010185.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика
В Донецке при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница

В Донецке в канун Рождества при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Город Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее в воскресенье в 09.55 ВСУ обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
"Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц... город Донецк (Куйбышевский район): по улице Шахтерской славы, 13 ранена женщина 1957 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Пушилин об ответе на удары ВСУ по Белгороду и Донецку - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
ВСУ ударами по Белгороду и Донецку перешли грани, заявил Пушилин
Вчера, 05:53
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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