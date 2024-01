https://ria.ru/20240107/nlo-1918265436.html

Сигналы "оттуда": как США ловят инопланетян

Сигналы "оттуда": как США ловят инопланетян

Сигналы "оттуда": как США ловят инопланетян

В конце минувшего года конгресс принял законопроект, позволяющий рассекретить информацию об НЛО. На это решились после широкой дискуссии.

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Давид Нармания. В конце минувшего года конгресс принял законопроект, позволяющий рассекретить информацию об НЛО. На это решились после широкой дискуссии. О том, что вынудило приоткрыть завесу тайны, — в материале РИА Новости.Рассказать всемЗакон еще должен подписать Джо Байден. Как сообщает The New York Times, речь идет о публикации государственных документов за последние 25 лет, касающихся "неопознанных аномальных феноменов, технологий неизвестного происхождения и нечеловеческого разума".Впрочем, за президентом остается право сохранить что-то в секрете — из соображений национальной безопасности.Примечательно, что одним из инициаторов законопроекта выступил Чак Шумер — лидер демократов в сенате и едва ли не самый активный сторонник выделения многомиллиардного транша для Украины.Слушания в сенатеВ конце июля в конгрессе состоялись слушания с участием отставного сотрудника разведки Дэвида Граша и двух бывших военных пилотов, утверждавших, что они сталкивались с некими объектами, вероятно, внеземного происхождения.По словам Граша, власти располагают не только обломками неопознанных летательных аппаратов, но и, судя по всему, останками существ, которым они принадлежали.Пилот ВМС США, в прошлом командующий 41-й ударной эскадрильей Black Aces, Дэвид Фрэйвора рассказал, как в 2004-м "спугнул летающую тарелку" в Калифорнии. "Похожий на "Тик-Так" объект" висел над побережьем около двух недель, уточнил он.Авианосная ударная группа с флагманом USS Nimitz находилась тогда в сотне миль от Сан-Диего. F/A-18 Фрэйвора попытался приблизиться к объекту, но тот на немыслимой скорости ушел из зоны видимости — вопреки всем известным законам физики.У этого объекта не было ни двигателей, ни пропеллеров, ни каких-либо других элементов, позволяющих оставаться в воздухе.На вопрос руководившего заседанием конгрессмена Тима Берчетта, способен ли этот НЛО представлять угрозу национальной безопасности, летчик ответил утвердительно."Технологии, которые мы видели в действии, несоизмеримо превосходят наши, — пояснил он. — Если кто-то получил доступ к ним, понял принцип и воспроизвел, нам нечего противопоставить. Абсолютно нечего. <…> Более того, я убежден, что эти технологии находятся за пределами наших представлений о законах природы".Другой участник слушаний, Райан Грейвс, еще в 2021 году сообщил, что он с сослуживцами по эскадрилье F/A-18 наблюдал неопознанные летающие объекты в небе над Вирджинией. По его словам, это происходило практически каждый день с 2015-го.Спецподразделение ЦРУВ 2022 году в Пентагоне создали Управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO).Три месяца назад глава этого департамента Шон Киркпатрик заявил, что число сообщений о загадочных объектах выросло почти на четверть.Обычно за НЛО принимали воздушные шары, мусор и другие предметы вполне земного происхождения, уточнил чиновник. Помимо этого, определенная доля таких свидетельств может быть связана со шпионскими технологиями.Тем не менее от двух до четырех процентов объектов действительно аномальные — слишком скоростные или с "неизвестной морфологией".Часть видео в конце августа опубликовали на сайте AARO. Большинство роликов сопровождается комментариями сотрудников, однако некоторые выложили без каких-либо пояснений.Недавно в Daily Mail со ссылкой на анонимные источники опубликовали информацию о том, что в ЦРУ есть секретный отдел OGA — Office of Global Access (Управление глобального доступа). Как утверждает британский таблоид, это подразделение, созданное в 2003-м, занимается сбором потенциальных останков инопланетных космических кораблей по всему миру.Собеседники издания утверждают, что Лэнгли располагает как минимум девятью "кораблями", причем два совершенно целы.Также в статье отмечается, что у ЦРУ есть система, "способная распознавать НЛО, пока те еще замаскированы". И если инопланетный корабль где-либо приземляется или терпит крушение, туда направляют специальный военный отряд.НЛО — не единственная сфера интересов OGA. В отделе собраны специалисты, которые лучше других умеют попадать туда, куда обычным агентам или сотрудникам проникнуть сложно. К ним обращаются, например, за сбитыми спутниками или защищенными технологиями противника.И все же связь OGA с поисками инопланетян, как и существование НЛО, до сих пор не доказаны. Июньские слушания в конгрессе, по сути, завершились ничем: парламентарии сочли, что достаточных оснований признать реальность НЛО нет. Однако договорились продолжить работу. Возможно, проблему прояснит следующий отчет AARO, который представят в июне наступившего года.

